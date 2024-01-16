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Marmaris'ten çıkan otobüsün kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Marmaris'ten çıkan otobüsün kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı. Kazaya karışan otobüsün Marmaris'ten çıkışı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Otobüsün daha önce duyurduğu saatte hareket etmediği ve otogardan çıkışının görüldüğü görüntüler paylaşıldı.

Marmaris\'ten çıkan otobüsün kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
16.01.2024 - 11:47,
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı kazaya karışan otobüsün Marmaris'ten çıkışı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Marmaris'ten 15 Ocak Pazartesi günü 6 yolcusuyla saat 13.04'te Marmaris- Mardin seferini yapmak için yola çıkan Dilmenler Mardin firmasına ait 47 NA 767 plakalı otobüsün Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris Otogarı'ndan çıkışı kameralara yansıdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi basın birimince paylaşılan görüntülerde otobüsün daha önce duyurduğu saatten 4 dakika sonra hareket ettiği ve otogardan çıkışı görülüyor.

Otobüsün Mersin'in Aydıncık ilçesi çıkışında saat 01.15 sıralarında devrilmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13'ü ağır 30 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Marmaris'ten çıkan otobüsün kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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