"Marmaris Uluslararası Çocuk Festivali" Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

(MUĞLA) - Marmaris Uluslararası Çocuk Festivali'nin ikinci gününde, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen gösteriler, atölyeler ve sahiplendirme etkinliği yoğun ilgi gördü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Marmaris Uluslararası Çocuk Festivali, ikinci gününde de renkli etkinliklerle devam etti. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bir araya gelen çocuklar, dostluk ve kardeşlik mesajları verdi.

Hava muhalefetine rağmen sahne gösterileri, dans performansları ve çeşitli etkinlikler alanda renkli görüntüler oluşturdu. Meydanda kurulan kitap satış alanları ile bilim ve sanat atölyeleri de çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Festival alanında ayrıca Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde bulunan köpekler için sahiplendirme köşesi oluşturuldu. Minik dostların sıcak yuvalara kavuşması amacıyla düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterirken, çocuklara hayvan sevgisi ve sorumluluk bilinci aşılandı.

Etkinlikler, 25 Nisan Cumartesi günü Burunucu Macera Parkı'nda düzenlenecek Uçurtma Şenliği ile devam edecek. Festival, 26 Nisan Pazar günü 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki etkinliklerle sona erecek.