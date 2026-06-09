Marmaris'in Gözbebeği Yat Limanı İçin Ortak Sorumluluk Çağrısı

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, sezon yoğunluğunun başlamasıyla birlikte Yat Limanı'nda çevre temizliğinin ve düzenin korunmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarını artırdı. Esnaf ve tekne işletmecilerine, atık yönetimi, geri dönüşüm ve çevre kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunuldu.

Marmaris Belediyesi, yaz sezonuyla birlikte artan yoğunluk nedeniyle Yat Limanı bölgesinde çevre temizliğinin ve düzenin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede faaliyet gösteren esnafa; çevre temizliği, çöp toplama saatleri, atıkların muhafazası ve geri dönüşüm kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Çalışmalara destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de teknelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerde özellikle yoğun saatlerde oluşabilecek çevre kirliliğinin önlenmesi, yaya kullanım alanlarının işgal edilmemesi ve atıkların belirlenen saatlerde teslim edilmesi konularında gerekli hatırlatmalar yapıldı.

Marmaris'in en önemli cazibe merkezlerinden biri olan ve her yıl binlerce turisti ağırlayan Yat Limanı'nın temiz, düzenli ve estetik görünümünü korumak amacıyla sürdürülen çalışmaların sezon boyunca devam edeceği; kurallara uymayanlara da cezai işlemler uygulanacağı belirtildi. Belediye yetkilileri, çevre konusunda duyarlılık gösteren esnaf ve tekne işletmecilerine teşekkür ederek, Yat Limanı'nın güzelliğinin ortak sorumluluk bilinciyle korunacağını ifade etti.