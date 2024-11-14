Marmarisli Öğrencilerden Kültürel Miras Şarkısı - Son Dakika
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Marmarisli Öğrencilerden Kültürel Miras Şarkısı

Marmarisli Öğrencilerden Kültürel Miras Şarkısı

Bakan Ersoy, Marmarisli öğrencilerin kültürel mirası koruma amacıyla yazdıkları şarkıyı paylaştı.

14.11.2024 12:00
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris Evren Paşa Ortaokulu öğrencilerinin, kültür mirasını koruma bilinciyle yazıp seslendirdikleri şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Ersoy, UNESCO Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ersoy, kültür varlıklarının keşfedildiği andan itibaren korunması, güvenle geleceğe taşınması ve yurt dışına kaçırılmasını önlemek için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Bu bilincin küçük yaşlarda başladığını çok iyi biliyoruz. 'Kültürel Miras Koruyucuları' uygulamamızla çocuklarımızı ve gençlerimizi bu konuda eğitiyor, kültürümüzü güvence altına alıyoruz. Bu kapsamda Marmaris Evren Paşa Ortaokulu öğrencileri, kültür mirasımızı koruma bilinciyle kendi yazdıkları şarkıyı seslendirerek harika bir projeye imza attılar. UNESCO Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde, bu değerli katkıları için gençlerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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