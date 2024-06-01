Mars'ın manto ve kabuğunun kendine özgü bir yapısı bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mars'ın manto ve kabuğunun kendine özgü bir yapısı bulundu

Mars\'ın manto ve kabuğunun kendine özgü bir yapısı bulundu

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) ve ABD'deki California ile Nevada üniversitelerinden bilim insanları, Mars'ın manto ve kabuğunun belirgin yeraltı kayaçlarına sahip kendine özgü bir yapısının bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmada, Mars'ın manto ve kabuğunun belirgin yeraltı kayaçlarına sahip olduğu ve Dünya'dan farklı bir yapıda şekillendiği saptanırken, Kızıl Gezegen'in atmosferik olarak değişime uğramış bir üst kabuğu ve karmaşık bir derin kabuğu olduğu kaydedildi.

01.06.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) ve ABD'deki California ile Nevada üniversitelerinden bilim insanları, Mars'ın manto ve kabuğunun belirgin yeraltı kayaçlarına sahip kendine özgü bir yapısının bulunduğunu ortaya koydu.

Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmada, takribi 11 milyon yıl önce Mars'a çarpan bir meteorun gezegenden kopardığı, Antarktika ve Afrika'daki bölgelere düşen bazalt yapıdaki "nakhlite" ve olivin minerali içeren "chassignite" göktaşlarının kimyasal bileşenleri incelendi.

Araştırmada, Mars'ın manto ve kabuğunun belirgin yeraltı kayaçlarına sahip olduğu ve Dünya'dan farklı bir yapıda şekillendiği saptanırken, Kızıl Gezegen'in atmosferik olarak değişime uğramış bir üst kabuğu ve karmaşık bir derin kabuğu olduğu kaydedildi.

Mars'ın derinliklerinden gelen kayaçların gezegenin kabuğunun tabanına nüfuz ettiği bir mantoya sahip olduğuna işaret eden araştırmada, gezegenin gelişiminin erken dönemlerinde oluşan iç kısmının da eriyerek farklı volkan türlerini oluşturduğu belirtildi.

Araştırma ekibinden James Day, yaklaşık 1,3 milyar yıl önce oluştuğu tahmin edilen "nakhlite" ve "chassignite" göktaşlarının ilişkisini değerlendirirken "nakhlitelerin ve chassignitelerin aynı volkanik sistemden geldiğine ve atmosferik etkileşimlerle değişen Mars kabuğuyla etkileşime girdiklerini" ifade etti.

Day, Mars araştırmalarında incelenebilen fiziki malzemelerin Kızıl Gezegen'den Dünya'ya düşen göktaşları olduğunu söyleyerek, Mars'taki volkanik oluşumun Dünya'dakine benzerlik gösterdiği ancak aynı zamanda bazı farklılıkları olduğunu kaydetti.

"Bir yandan, nakhliteler ve chassigniteler, yeni oluşan volkanların manto üzerine baskı yapmasıyla daha fazla volkanik oluşum üreten tektonik güçlerin meydana geldiği Hawaii'nin Oahu Adası gibi yerlerdeki son volkanik oluşuma benzer şekillerde biçim aldı." diye konuşan Day, Mars'taki volkanik oluşumun farklılıklarına da işaret etti.

Day, söz konusu farklılıklar için "Öte yandan Mars'taki yeraltı kayaçları son derece eski ve Kızıl Gezegen oluştuktan kısa bir süre sonra birbirlerinden ayrılmış. Dünya'da levha tektoniği ise, yeraltı kayaçlarının zaman içinde yeniden bir araya gelmesine yardımcı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

California, Nevada, Dünya, Uzay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mars'ın manto ve kabuğunun kendine özgü bir yapısı bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:31 Pervin Buldan’dan Çiller’e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
16:27 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı
16:01 Fenerbahçeliler çok kızacak Dursun Özbek’ten bomba Mourinho yorumu Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
15:43 CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu’dur CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur
15:09 AK Parti kampta Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği konuyu Emine Hanım ele alacak AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak
17:01 Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı
16:44 Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail
16:24 Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı
15:43 Onlyfans’ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi Onlyfans'ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi!
15:22 ’’Ehliyetin nerede’’ diyen polis, Levent Kırca repliği gibi cevap aldı ''Ehliyetin nerede?'' diyen polis, Levent Kırca repliği gibi cevap aldı
14:46 Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı
14:46 Kavurucu sıcaklar geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın
14:01 Kenan Doğulu’dan Yılmaz Erdoğan’ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı Kenan Doğulu'dan Yılmaz Erdoğan'ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı?
13:51 Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic’e teklif yaptı Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic'e teklif yaptı
13:01 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 19:05:29. #1.12#
SON DAKİKA: Mars'ın manto ve kabuğunun kendine özgü bir yapısı bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement