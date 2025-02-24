Marsilya'daki Rus Konsolosluğu'na Saldırı Şüphesi - Son Dakika
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Marsilya'daki Rus Konsolosluğu'na Saldırı Şüphesi

Rusya, Marsilya'daki konsolosluğa yönelik patlamanın terör saldırısı olabileceğini düşünüyor.

24.02.2025 15:38
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(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Fransa'nın Marsilya kentindeki Rusya Konsolosluğu'nda meydana gelen patlamanın terör saldırısı olabileceğinden şüphelendiklerini bildirdi. Moskova, Fransız yetkililerden saldırıya ilişkin soruşturma talep etti.

Fransız polisi, Fransa'nın Marsilya kentindeki Rusya Konsolosluğu'nun çevre duvarına iki adet patlayıcı fırlatıldığını doğruladı. Yetkililer saldırıda, üç patlayıcının kullanıldığını ancak ikisinin patladığını, saldırıda kimsenin yaralanmadığını belirtti. Saldırının, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının üçüncü yılına denk gelmesi dikkati çekti. Fransız medyasında, patlayıcıların molotofkokteyli olduğu ve konsolosluğun bahçesine düştüğü haberleri yer aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, yaptığı açıklamada, olayın "tamamen terör saldırısı izlerini taşıdığını" ifade etti. Moskova'nın, Paris'ten "araştırmayı kapsamlı ve hızlı bir şekilde yapmasını, ayrıca Rusya'nın dış misyonlarının güvenliğini güçlendirecek adımlar atılmasını" talep edeceğini vurguladı.

Marsilya'daki Rus Başkonsolosu Stanislav Oranski, TASS'a yaptığı açıklamada, patlamada ölü veya yaralı olmadığı, patlamanın yalnızca maddi hasara yol açtığını bildirdi. Oranski, patlamaların ardından itfaiyecilerin olay yerinde çalıştığını belirtti.

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği belirsizliğini korurken yerel medya, polislerin olayla ilgili soruşturma başlattığını ve olay yerine yakın bir yerde bulunan çalınmış bir aracı incelediklerini bildirdi.

Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi (SVR), geçen hafta, Ukrayna hükümetinin barış görüşmelerini engellemek amacıyla Moskova'nın diplomatik misyonlarına yönelik terör saldırıları düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

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