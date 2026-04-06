Emekli Maaşına Zam Oranında Netleşen İlk Rakamlar Geldi
Emekli Maaşına Zam Oranında Netleşen İlk Rakamlar Geldi

06.04.2026 18:30
TÜİK, Mart ayı enflasyonunu yüzde 1,94 olarak açıkladı. Bu rakam, Temmuz'da yapılacak maaş artışları için ilk önemli verileri oluşturdu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşı 22 bin 8 TL'ye çıkarken, 6 aylık tahminle bu rakam 23 bin 200 TL'ye yükselebilir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği Mart ayı enflasyon verilerini paylaştı. Mart ayı enflasyonunun yüzde 1,94 olarak açıklanmasıyla birlikte, Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına temel oluşturacak verilerin ilk yarısı tamamlandı. Ocak ayında yüzde 4,84, Şubat ayında ise yüzde 2,96 olarak gerçekleşen enflasyon rakamlarının ardından, üç aylık toplam enflasyon farkı yüzde 10,04 seviyesinde netleşti.

Netleşen rakamların ardından emekli maaşına zamla ilgili de ilk rakamlar geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hayati önem taşıyan bu oran, Temmuz ayındaki nihai zammın ilk güçlü sinyali oldu. Mevcut verilere göre yüzde 10,04’lük artış kesinleşti. Yılın ikinci yarısı için kalan üç aylık veriler beklenecek. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre; Nisan ayı için yüzde 2,1, Mayıs ve Haziran ayları için ise yaklaşık yüzde 1,5 seviyelerinde enflasyon beklentisi bulunuyor. Bu öngörülerin gerçekleşmesi durumunda 5 aylık enflasyonun yüzde 14,05’e, 6 aylık toplam enflasyonun ise yüzde 16 seviyesine ulaşması tahmin ediliyor.

2026 yılı başında 20 bin TL olarak belirlenen en düşük emekli aylığı, ilk üç aylık yüzde 10,04’lük artışla hesaplandığında 22 bin 8 TL seviyesine ulaşıyor. Şayet 6 aylık enflasyon farkı beklentiler doğrultusunda yüzde 16’ya ulaşırsa, en düşük emekli maaşının yaklaşık 23 bin 200 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bu düzenlemeden yaklaşık 4 milyon 917 bin kişinin faydalanacağı öngörülüyor. Maaş tablosuna göre; mevcut durumda 25 bin TL alan bir emeklinin aylığı Mart verileriyle 27 bin 510 TL’ye, 6 aylık tahminin gerçekleşmesiyle ise 29 bin TL’ye çıkacak.

Memurlar ve memur emeklileri için zam hesabı toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden yürütülüyor. 2026’nın ilk yarısında yüzde 18,6 zam alan memurlar için ikinci 6 ayda yüzde 7 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Toplam 6 aylık enflasyonun yüzde 16 olması halinde, yaklaşık yüzde 3,7’lik bir enflasyon farkı doğacak. Bu senaryoda toplam zam oranının yüzde 11 civarında kalması bekleniyor. Hesaplamalara göre; 59 bin 896 TL olan en düşük memur maaşı 66 bin 484 TL’ye yükselecek ve 1000 TL’lik seyyanen artışın eklenmesiyle 67 bin 484 TL’ye ulaşacak. Üniversite mezunu bir memurun maaşının 70 bin 267 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 30 bin 846 TL seviyesine çıkması öngörülüyor. Kesinleşecek rakamlar için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının verileri beklenmeye devam ediyor.

17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı 17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı
ABD’de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran’ın “tuzak“ kurduğu şüphesi ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın "tuzak" kurduğu şüphesi
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
Hizbullah’ın “İngiliz savaş gemisini hedef aldığı“ iddiası Hizbullah'ın "İngiliz savaş gemisini hedef aldığı" iddiası
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı

19:13
Galatasaray’dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
Galatasaray'dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
18:33
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
18:30
Savaş sürerken Trump’tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
18:08
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
17:52
İran’dan ateşkes teklifine resmi yanıt İşte Tahran’ın ABD’den talepleri
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri
