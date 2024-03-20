Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayının tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarına göre hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, martta şubata kıyasla yüzde 0,02 arttı. Geçen ay 79,3 olan endeks, bu ay 79,4 olarak hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayının tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarına göre hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, martta şubata kıyasla yüzde 0,02 arttı. Geçen ay 79,3 olan endeks, bu ay 79,4 olarak hesaplandı.
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, şubat ayında 67,1 olurken bu oran mart ayında yüzde 0,7 azalışla 66,6'ya geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi şubatta 78,2 iken martta yüzde 0,9 artış göstererek 78,9 olarak verilerde yerini aldı.
Geçen ay 74,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise yüzde 0,4 yükselişle bu ay 74,9 olarak kayıtlara geçti. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise şubatta 97,5 olarak hesaplanırken, bu oran martta yüzde 0,5 azalarak 97 oldu.
Son Dakika › Güncel › Mart Ayında Tüketici Güven Endeksi Yüzde 0,02 Arttı - Son Dakika
Düzce Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi evde sağlık hizmetleri birimi, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında huzurevlerinde kalan yaşlılara ağız ve diş sağlığı eğitimi verdi. Ayrıca, büyüklerin ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı ve ziyaret edilen yaşlılara çiçek takdim edildi.
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, elektrikli otomobillerde çıkan batarya kaynaklı yangına su ile müdahale edilmemesi gerektiğini bildirdi. Varol, elektrikli araçların avantajlarından bahsederek, batarya konusunda yapılan bilimsel çalışmaların yetersiz olduğunu belirtti. Elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon bataryaların uzun menzilli ve kullanışlı olmasına rağmen, darbe aldıklarında içlerindeki sıvı gazın açığa çıkarak yangına sebep olduğunu ifade etti. Varol, batarya yangınlarının söndürülmesi için kuru kimyevi köpükler ve kuru tozların kullanılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bataryaların aşırı sıcaklıkta sorun çıkarabileceğini ve bu durumları önlemek için tedbirler alınması gerektiğini söyledi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerine bağlı 5 yerleşim yerinin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Uludere'de 1 ve Beytüşşebap'ta 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Beytüşşebap Belediyesi ise buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaparak, vatandaşlar da kar temizleme işlemlerini gerçekleştirdi.
Malatya'da depremzedelerin barındığı bir konteyner kentte 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, mağdurenin sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesine teslim edildiği belirtildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarak dere yatağına devrildi ve 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde park halindeki midibüse çarpan motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü Mustafa Yaldız hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yaldız'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, kazaya ilişkin incelemelerine devam ediyor.
Tokat'ın Gümenek köyü sakinleri, 23 yılda kooperatif çatısı altında 500 metrekareden 400 dekara kadar olan sera alanını genişletti. Köyde örtü altı tarım yapılırken, gençlerin göç etmemesi için aileler birlikte çalışıyor ve yıllık 3-4 bin ton salatalık üretimi gerçekleştiriliyor.
Dünya Mutluluk Raporu'na göre Türkiye, 143 ülke arasında 98. sırada yer aldı. Türkiye'nin mutluluk oranı düşük kalırken, gençlerin yaşlılardan daha mutsuz olduğu belirtildi. Finlandiya ise üst üste yedinci kez en mutlu ülke oldu.
Giresun Doğankent Çatalağaç köyünde yaşayan Soner Aydın, maden şirketinin atık havuzundan sızıntı olduğunu ileri sürdü. Aydın, atığın ormana ve dereye karıştığını belirterek, çektiği görüntülerle durumu kanıtladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunan Aydın, şirketin kirliliği görmezden geldiğini ve gelecek nesilleri tehdit ettiğini söyledi. Bakanlık ise yapılan denetimlerde herhangi bir sızma belirtisi olmadığını açıkladı.
AVCILAR'da geçen yıl, 38 yaşındaki Mahbup Uzunay, binadan düşen beton parçalarının kafasına düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Yapılan testlerde çürük olduğu belirlenen 4 katlı binanın yıkımı, olaydan 11 ay sonra başlatıldı. Yıkım sırasında, binanın 4'üncü katında uyuyan evsiz pencereye çıkarak ekiplere seslendi. Evsizin binayı terk etmesiyle yıkıma devam edildi.
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