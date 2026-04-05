Mart'ta 199 Milyon Dolar İhracat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mart'ta 199 Milyon Dolar İhracat

05.04.2026 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ toplamda 199 milyon 775 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan mart ayında 199 milyon 775 bin 100 dolarlık dış satım yapıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay bölgede en çok ihracat 176 milyon 900 bin 250 dolar ile Tekirdağ'dan gerçekleştirildi.

Bölgede 11 milyon 843 bin 660 dolarla Kırklareli ikinci sırada, 11 milyon 31 bin 190 dolarlık ihracatla Edirne üçüncü sırada yer aldı.

Sektörel bazda Tekirdağ'dan en çok demir ve demir dışı metaller sektöründe 58 milyon 25 bin 500 dolarlık dış satım yapıldı.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ise Kırklareli'nden 6 milyon 67 bin 520 dolar, Edirne'den 3 milyon 27 bin 740 dolarlık ürün ihraç edildi.

Tekirdağ'dan geçen ay en fazla ihracat Almanya'ya, Kırklareli'nden Gana'ya, Edirne'den de Bulgaristan'a yapıldı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Tekirdağ, İhracat, Ekonomi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mart'ta 199 Milyon Dolar İhracat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 11:36:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Mart'ta 199 Milyon Dolar İhracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.