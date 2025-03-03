Mart'ta Kar Sürprizi Karabük'te

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Mart ayında kar sürprizi

Karabük'ün yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü

KARABÜK - Mart ayında etkili olan kar yağışı sonrası Karabük'ün yüksek kesimleri yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Kartpostallık kar manzaraları dronla görüntülendi.

Hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düştüğü Karabük'ün yüksek kesimlerde gece saatleri itibariyle yeniden kar yağışı etkili oldu. Mart ayında yağan kar ile birlikte Safranbolu- Bartın kara yolu Ahmetusta ve Sarıçiçek mevkiinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede sürücüler dikkatli bir şekilde ilerlerken trafik ekipleri de olumsuzluklara karşı kontrollerini sürdürüyor. Sis ve beyaz renklerin hakim olduğu ormanlar dron ile görüntülendi.