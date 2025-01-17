Martı'nın Kurucusundan Taksicilerle Davada Açıklama - Son Dakika
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Martı'nın Kurucusundan Taksicilerle Davada Açıklama

Oğuz Alper Öktem, haksız rekabet davasında Martı TAG'ın başarılı olduğunu vurguladı.

17.01.2025 19:47
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Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Esnaf Odasınca "haksız rekabet" suçlamasıyla açılan davaya ilişkin, "Bugüne kadar hiçbir davada muvaffak olamadılar. Martı TAG, bugün çok şükür cayır cayır çalışıyor, çalışmaya da devam edecek. Her davayı kazandık, bunu da kazanacağız." dedi.

Oğuz Alper Öktem, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katıldı.

Mahkeme, yeni bilirkişi ataması yapılması için duruşmanın 21 Mart'a ertelenmesine karar verdi.

Duruşma sonrası Çağlayan Meydanı'nda gazetecilere açıklama yapan Öktem, "taksi lobisinin yenilmelere doyamadığını" söyledi.

Oğuz Alper Öktem, açıklamasına şöyle devam etti:

"Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. O yüzden kazanamamalarına rağmen bizi tekrar tekrar dava ediyorlar. Bizi hiç yormaz, biz adliyelere alıştık hatta sevdik bile. Tekrar tekrar gelip savunmalarımızı yaparız. Bugüne kadar hiçbir davada muvaffak olamadılar. Martı TAG, bugün çok şükür cayır cayır çalışıyor, çalışmaya da devam edecek. Her davayı kazandık, bunu da kazanacağız. Bu sefer beşi bir araya gelmiş, voltran yapmış. Hiç fark etmez, yine kazandık, yine kazanacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Martı'nın Kurucusundan Taksicilerle Davada Açıklama - Son Dakika

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