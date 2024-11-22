Martı TAG, Taksiciler Odası Davasını Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Martı TAG, Taksiciler Odası Davasını Kazandı

Martı TAG, Taksiciler Odası Davasını Kazandı

İstanbul Taksiciler Odası'nın Martı TAG'ı kapatma talebi, İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, Martı'nın itirazlarını haklı bularak, davanın sürecinde yaşanan eksiklikleri dile getirdi ve Martı TAG'ın serbestçe kullanılabileceğine karar verdi.

22.11.2024 13:23  Güncelleme: 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MARTI TAG'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul Taksiciler Odası ile 2,5 yıldır süren davada mahkeme kendilerinin lehine karar verdi. Açıklamada, "İstanbul Taksiciler Odası'nın Martı TAG'ı kapattırma talebi İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi. Martı'nın yaptığı istinaf başvurusu kabul edilerek yerel mahkeme kararının hatalı olduğuna hükmedildi" denildi.

Davanın sonucuna ilişkin değerlendirme yapan Oğuz Alper Öktem, "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Hukuk Dairesi (İstinaf Mahkemesi) Martı lehine karar verdi. Martı ve Taksiciler Odası arasında 2,5 yıldır süren davada Martı'nın itirazlar haklı bulundu. Martı TAG artık serbest olarak kullanılacak. Haklının acelesi yok. Türk teknolojisinin düşmanları nihayet yenildi. İyiler kazandı. Bol bol Martı TAG kullanın" dedi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı şu gerekçeleri şöyle sıraladı:

"Martı'nın itiraz ve savunmalarının yeterince incelenmediği ve raporlara yansıtılmadığı, bilirkişi raporlarının eksik ve çelişkili olduğu,

"Alanında uzman kişilerden rapor alınmadığı ve davanın tam olarak aydınlatılmadığı, tarafların eşitliği ilkesine uyulmadığı ve Martı'nın savunma hakkının ihlal edildiği,

"İdare mahkemelerinin Martı TAG lehine verdiği kararların göz ardı edildiği, İBB'den alınması gereken cevap beklenmeden karar verilerek Martı'nın hukuki dinlenilme hakkının ihlal edildiği,

"Martı'nın dava dosyasına sunduğu uzman görüşlerinin dikkate alınmadığı. Mahkeme, bu eksiklerin giderilmeden haksız rekabetin tespit edilemeyeceğini belirterek erişim engeli kararını bozdu."

Kaynak: DHA

Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Mahkeme, Ulaşım, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Martı TAG, Taksiciler Odası Davasını Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:51 Hakim karşısına çıkan Kılıçdaroğlu, adliye önünde istediği gibi karşılandı Hakim karşısına çıkan Kılıçdaroğlu, adliye önünde istediği gibi karşılandı
12:17 Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu’ya sahip çıktı Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı
12:00 Putin’in nükleer hamlesi NATO’yu harekete geçirdi Salı günü olağanüstü toplanıyor Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor
10:39 Erdoğan’ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
20:43 Bakan Fidan’dan Netanyahu yorumu: Tutuklama emri adaletin tecellisi bakımından umut verici Bakan Fidan'dan Netanyahu yorumu: Tutuklama emri adaletin tecellisi bakımından umut verici
20:35 Narin cinayetinde askeri üssün kamera kayıtları incelenecek Narin cinayetinde askeri üssün kamera kayıtları incelenecek
19:41 Vergi borçları siliniyor mu Bakan Şimşek’ten iddialara yanıt Vergi borçları siliniyor mu? Bakan Şimşek'ten iddialara yanıt
19:31 DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı
19:19 Haber alamadığı babasını yanmış halde buldu Haber alamadığı babasını yanmış halde buldu
19:05 Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan olası İstanbul depremi için korkutan sözler Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan olası İstanbul depremi için korkutan sözler
18:48 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu’dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız
18:42 Osman Hamdi Bey’in tablosu Paris’te 571 bin 500 Euro’ya satıldı Osman Hamdi Bey'in tablosu Paris'te 571 bin 500 Euro'ya satıldı
18:37 Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 14:04:57. #1.11#
SON DAKİKA: Martı TAG, Taksiciler Odası Davasını Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.