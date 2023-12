Martin Scorsese\'ye Berlin Film Festivali\'nde Onur Ödülü

Almanya'da 15-25 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) ABD'li yönetmen Martin Scorsese'ye "Altın Ayı Onur Ödülü" verileceği duyuruldu.

Berlinale yönetiminden yapılan açıklamada, 81 yaşındaki Scorsese'ye hayat boyu yaptığı çalışmalarından dolayı "Altın Ayı Onur Ödülü" verileceği, ödül töreninin festival kapsamında 20 Şubat 2024'te yapılacağı belirtildi.

Oscar ödüllü Scorsese, dünyanın en tanımış yönetmenleri arasında yer alıyor.

"Taksi Şoförü" (Taxi Driver), "Zindan Adası" (Shutter İsland), "New York Çeteleri (Gangs of New York) gibi filmleri yöneten Scorsese 2007'de "Köstebek" (Departed) filmiyle Oscar'a layık görülmüştü.