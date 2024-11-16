Martinik'te Gösterici Yargılanıyor - Son Dakika
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Martinik'te Gösterici Yargılanıyor

Hayat pahalılığına karşı eylem yapan RPPRAC Başkanı Petitot, vali evine girmekten yargılanacak.

16.11.2024 15:16
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Fransa'nın Karayipler'deki sömürgesi Martinik'te hayat pahalılığına karşı gösterileri başlatan Afrika-Karayip Halklarının ve Kaynaklarının Korunması İçin Birlik (RPPRAC) Derneğinin Başkanı Rodrigue Petitot, Martinik Valisi Jean-Christophe Bouvier'nin evine girdiği gerekçesiyle 21 Ocak 2025'te hakim karşısına çıkacak.

Yerel medyadaki haberlere göre, Petitot ve 3 eylemci, 11-14 Kasım'da Martinik'e ziyaret gerçekleştiren Fransa'da Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Bakan François- Noel Buffet ile görüşmek istedi.

Petitot ve 3 eylemci, bu taleple, 11 Kasım'da Paris hükümetini temsil eden Martinik Valisi Jean-Christophe Bouvier'nin evinin önüne geldi.

Bouvier ve Petitot arasında evin önünde tartışma yaşanırken, vali, Petitot'nun Buffet ile görüşme talebini reddetti.

Petitot, Bouvier'ye "Sadece onu görmeyi talep ediyoruz. Onu uzun bir süredir bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bouvier de Petitot'ya, Bakan Buffet'yi görmek için resmi randevu talep etmesi gerektiğini söyledi.

İkili arasındaki tansiyon yükselirken Bouvier, "Benimle böyle konuşamazsınız. Kiminle konuştuğunuzu zannediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Tartışmanın ardından, güvenlik güçleri, olay yerinde bulunan RPPRAC üyelerini valinin evinin bulunduğu alanın dışına çıkardı.

İki tarafın da sesinin yükseldiği tartışmaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Petitot, Bouvier'nin ikametgahına girdiği suçlamasıyla 12 Kasım'da gözaltına alındı ve 14 Kasım'da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün hakim karşısına çıkarılan Petitot'nun, Bouvier'nin ikametgahına izinsiz girdiği ve kamu otoritesine sahip bir kişiye şiddet uyguladığı gerekçeleriyle 21 Ocak 2025'te yargılanması talep edildi.

Petitot, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, "Bütün bunları konuşabilmek için ocak ayının gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kimseye saldırmadığını söyleyen Petitot, hiçbir eve izinsiz girmediğini, eve girmelerine izin verildiğini savundu.

Petitot'nun avukatlarından Max Bellemare, "Savcılık, Sayın Petitot'nun başını kesince, Martinik toplumunun tüm sorunlarının çözüleceğini düşünüyor." dedi.

Bellemare, savcılığın, gerçekleri görmezden geldiğini ifade etti.

Martinik'te hayat pahalılığına karşı gösteriler

17. yüzyılda Fransız vesayeti altına giren Martinik'te, eylül ayından bu yana hayat pahalılığına ve süpermarketlerin fahiş gıda fiyatlarına karşı gösteriler başlatılmıştı.

Fransa ana karasına göre gıda fiyatlarının yüzde 40 daha yüksek olduğu Martinik'teki gösterilerin başlamasının ardından Paris hükümeti, Fransa Ulusal Polisine bağlı Cumhuriyetçi Güvenlik Birlikleri'ni 23 Eylül'de adaya sevk etmişti.

Adada, gösterilerin başlamasından bu yana 4 kişi hayatını kaybetti, gözaltına alınanların sayısı 140'a yükselmişti.

Paris hükümeti, Martinik'te hayat pahalılığına karşı devam eden gösterileri bastırmayı sürdürürken adaya ilave 300 polis ve jandarma göndermişti.

17 Ekim'de Paris hükümetini temsil eden Martinik Valisi Bouvier, Martinik Yürütme Konseyi Başkanı Serge Letchimy, parlamenterler ve adadaki farklı ekonomik aktörler arasında hayat pahalılığına karşı mücadele önlemlerini kapsayan bir anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında Martinik'teki gıda fiyatlarının ortalama yüzde 20 düşürülmesine karar verilmişti.

RPPRAC ise anlaşmanın indirim talep ettikleri 40 bin gıda ürününün içinde yalnızca 6 binini kapsadığını belirterek eylemlerini sürdürme kararı almıştı.

Fransa Ulusal Meclisi, anlaşma ile belirlenen gıda ürünlerine vergi muafiyeti getirilmesine yönelik tasarıyı 26 Ekim'de onaylamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Afrika, Hukuk, Yaşam, Hakim, Son Dakika

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