Martinik'te Sokağa Çıkma Yasağı Uzatıldı - Son Dakika
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Martinik'te Sokağa Çıkma Yasağı Uzatıldı

Fransa, Martinik'teki protestolar nedeniyle sokağa çıkma yasağını 28 Ekim'e kadar uzattı.

22.10.2024 12:16
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Fransa, Karayipler'deki sömürgesi Martinik'te hayat pahalılığına karşı düzenlenen geniş çaplı protestoların ardından yürürlüğe koyduğu gece saatlerindeki sokağa çıkma yasağını 28 Ekim'e kadar uzattı.

Fransız hükümeti, ana karadan yaklaşık 6 bin 800 kilometre uzaklıktaki Martinik'te halkın gıda fiyatlarının düşürülmesine ilişkin taleplerin karşılanmaması nedeniyle başlayan eylemleri bastırmaya çalışıyor.

Fransız hükümetinin adadaki temsilci Martinik Valiliği, 00.00-05.00 saatlerinde ada genelinde uygulanan ve 21 Ekim'e kadar süreceği duyurulan sokağa çıkma yasağını 28 Ekim'e uzattığını duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, yerel halkı temsil eden sendikaların 17 Ekim'de gıda fiyatlarının düşürülmesi için Fransız hükümeti ile imzalanan anlaşmanın şartlarını yeterli bulmaması ve eylemlerini sürdüreceğini bildirmesinin ardından yeniden sokaklara inen göstericilere polis müdahale etti.

17 Ekim'de Paris hükümetini temsil eden Martinik Valisi Jean-Christophe Bouvier, Martinik Yürütme Konseyi Başkanı Serge Letchimy, parlamenterler ve adadaki farklı ekonomik aktörler arasında hayat pahalılığına karşı mücadele önlemlerini kapsayan bir anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında Martinik'teki gıda fiyatlarının ortalama yüzde 20 düşürülmesine karar verilmişti.

Afrika-Karayip Halklarının ve Kaynaklarının Korunması İçin Birlik Derneği (RPPRAC) ise anlaşmanın indirim talep ettikleri 40 bin gıda ürünün içinde yalnızca 6 binini kapsadığını belirterek, eylemlerini sürdürme kararı almıştı.

Martinik'te hayat pahalılığına karşı gösteriler

Fransa'nın, Karayipler'deki sömürgesi Martinik ile arasında yaklaşık 6 bin 800 kilometre mesafe bulunuyor.

17. yüzyılda Fransız vesayeti altına giren Martinik'te, eylül ayının başından bu yana hayat pahalılığına ve süpermarketlerin fahiş gıda fiyatlarına karşı gösteriler başlatılmıştı.

Fransa ana karasına göre gıda fiyatlarının yüzde 40 daha yüksek olduğu Martinik'teki gösterilerin başlamasının ardından Paris hükümeti, Fransa Ulusal Polisine bağlı Cumhuriyetçi Güvenlik Birlikleri'ni 23 Eylül'de adaya sevk etmişti.

Adada, gösterilerin başlamasından bu yana 4 kişi hayatını kaybetti, gözaltına alınanların sayısı 140'a yükselmişti.

Ayrıca 10 Ekim'de yürürlüğe giren 21.00-05.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağının uygulanma süresi "güvenlik" gerekçesiyle 21 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

Paris hükümeti, Martinik'te hayat pahalılığına karşı 1,5 aydır süren gösterileri bastırmayı sürdürürken, adaya ilave 300 polis ve jandarma göndermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Martinik'te Sokağa Çıkma Yasağı Uzatıldı - Son Dakika

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