Mary Adelaide Walker'ın Çizimleri Yapay Zeka ile Yeniden Yorumlandı

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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, İngiliz gezgin ve yazar Mary Adelaide Walker'ın 1866-1870 yılları arasında yayımlanan "Brousse Album Historique" (Bursa Tarih Albümü) adlı eserinde yer alan 24 çizimini, yapay zeka teknolojisiyle yeniden yorumlayarak sanatseverlerle buluşturdu.

Bursalı sanatseverleri konsept sergilerle buluşturan Zindankapı Güncel Sanat Galerisi, "Mary Adalaide'ın Çizimleri ile Yapay Zeka" sergisine ev sahipliği yapıyor. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen sergide, Mary Adelaide Walker'ın 1860'lı yıllarda yaptığı 24 çizim, yapay zekayla yeniden yorumlanarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 2 bin 300 yıllık geçmişi bulunan Zindankapı'da modern teknolojilerle canlandırılan eserler, izleyicilere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Serginin açılışına Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Yıldız ve Mehmet Emin Direkçi, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç ve sanatseverler katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bursa'nın kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmayı ve bunları toplumla paylaşmayı amaçladıklarını söyleyerek sanatseverleri sergiye davet etti.

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, "Mary Adelaide Walker, Bursa'ya yaptığı yolculuk sırasında kentin büyüleyici atmosferinden derinden etkilenmiş ve bu izlenimlerini 24 çizimle ölümsüzleştirmiştir. Bu çizimler, 150 yıl sonra tasarımcı Tülay Palaz'ın yapay zeka çalışmasıyla buluyor" dedi.

Sergi, 2 Nisan 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.