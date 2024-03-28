Maryland'da Köprü Çökmesi: Nehre Düşen 2 Kişinin Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Maryland'da Köprü Çökmesi: Nehre Düşen 2 Kişinin Cesedi Bulundu

ABD'nin Maryland eyaletinde yük gemisinin çarpması sonucu yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nden nehre düşen kişilerden 2'sinin daha cesedinin bulunduğu bildirildi. Maryland polisinden yapılan açıklamada, 35 ve 26 yaşlarındaki iki erkeğin cansız bedenlerine 8 metre derinlikteki pikabın içinde ulaşıldığı belirtildi. Olayın ardından dalgıçların arama kurtarma çalışmalarını sürdürmelerinin güvenli olmadığı kaydedilerek, bu yüzden çalışmalarda enkaz çıkarmaya odaklanılacağı vurgulandı. Köprüye çıkan tüm yolların çift taraflı trafiğe kapalı olduğu bildirilmişti.

28.03.2024 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Maryland eyaletinde yük gemisinin çarpması sonucu yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nden nehre düşen kişilerden 2'sinin daha cesedinin bulunduğu bildirildi.

Maryland polisinden yapılan açıklamada, 35 ve 26 yaşlarındaki iki erkeğin cansız bedenlerine 8 metre derinlikteki pikabın içinde ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, enkaz nedeniyle dalgıçların arama kurtarma çalışmalarını sürdürmelerinin güvenli olmadığı kaydedilerek, bu yüzden çalışmalarda enkaz çıkarmaya odaklanılacağı vurgulandı.

Olay

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne dün yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi çarpmış, olayın ardından gemide yangın çıkmıştı.

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün büyük bir kısmı çarpma sonucu çökmüş, köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri'ne düşmüştü.

Maryland Ulaşım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, köprüye çıkan tüm yolların çift taraflı trafiğe kapalı olduğu bildirilmişti.

Kazanın ardından eyalette "acil durum" ilan edilmiş, ekipler kaza sırasında köprüde onarım işleri yapan 8 inşaat işçisinden 2'sini kurtarmıştı.

Kaynak: AA

Maryland, Ulaşım, Acil Durum, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maryland'da Köprü Çökmesi: Nehre Düşen 2 Kişinin Cesedi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar sosyal harcamaların en büyük bölümünü oluşturdu
    13:53 Emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar sosyal harcamaların en büyük bölümünü oluşturdu

    TÜİK'in istatistiklerine göre, emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar, sosyal harcamaların en büyük bölümünü oluşturdu. 1 trilyon 267 milyar 924 milyon liralık sosyal yardımların 567 milyar 450 milyon TL'si emekli ve yaşlılar için yapıldı. Sosyal koruma harcaması 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 60,2 artış göstererek, 1 trilyon 291 milyar 77 milyon TL oldu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 567 milyar 450 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu.

  • Emekliler, düşük maaşlara tepki gösterdi
    13:53 Emekliler, düşük maaşlara tepki gösterdi

    Emekliler, düşük maaşlarını artırma taleplerine yanıt vermeyen iktidarın, ulaşım, tarım kredi marketleri, GSM operatörleri, sinema ve tiyatrolarda özel indirim başlatılacağını ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Emekliler, indirim yerine maaşlara zam taleplerini dile getirdi.

  • CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, İzmirlilere seçimlerde oy kullanmaları çağrısı yaptı
    13:53 CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, İzmirlilere seçimlerde oy kullanmaları çağrısı yaptı

    CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, İzmirli seçmenlere pazar günü yapılacak seçimlerde sandığa gitmeleri çağrısı yaptı. Nalbantoğlu, İzmir'in iradesini kırmaya çalışanlara karşı dik duruş sergilenmesi gerektiğini belirtti ve İzmirlilerin demokrasi ve özgürlük temelli kazanımlarını korumak için sandığa gitmelerinin yurttaşlık görevi olduğunu vurguladı. Ayrıca, AKP adayının algı ve illüzyon yaratma üzerinden kampanya yürüttüğünü ancak İzmirlilerin buna karşı karınlarının tok olduğunu ifade etti.

  • Çorum'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı
    13:51 Çorum'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

    Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Ceyhan Belediyesi İslahiye'de İftar Sofrası Kurdu
    13:50 Ceyhan Belediyesi İslahiye'de İftar Sofrası Kurdu

    Ceyhan Belediyesi, Ramazan ayında dayanışmayı pekiştirmek için İslahiye'de iftar programı düzenledi. İslahiye konteyner kentte depremzede vatandaşlarla birlikte kurulan sofrada bir araya gelen Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, deprem süresince sundukları destekten bahsetti ve dayanışma mesajı verdi.

  • 5 Ocak Demirspor Kadın Futbol Kulübü Seyhan Belediye Başkanı'nı ziyaret etti
    13:50 5 Ocak Demirspor Kadın Futbol Kulübü Seyhan Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

    5 Ocak Demirspor Kadın Futbol Kulübü, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı ziyaret etti. Başkan Karalar, 'Kadın futbol takımlarımızın mutlak suretle desteklenmesi gerekiyor. Göreve geldiğimizden itibaren imkanlarımız dahilinde  sporun ve sporcunun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz' dedi.

  • CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Alevi Bektaşi Federasyonu'nu ziyaret etti
    13:50 CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Alevi Bektaşi Federasyonu'nu ziyaret etti

    CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve İzmir milletvekilleriyle birlikte Alevi Bektaşi Federasyonu'nu ziyaret etti. Federasyonun Genel Başkanı Mustafa Aslan, 'Tüm Alevi canlar sandığa gitmeli. Küskünlüklerini sandığa yansıtmamalı. 22 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın, ülkeyi ne hale getirdiğini anlatmamıza gerek yok. Her geçen gün ekonomi, adalet anlamında geri gidiyor. Bunu değiştirmeliyiz' dedi.

  • Ahlat'ta cenaze konvoyunda zincirleme kaza: 1 yaralı
    13:49 Ahlat'ta cenaze konvoyunda zincirleme kaza: 1 yaralı

    Bitlis'in Ahlat ilçesinde cenaze konvoyunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Tatvan ilçesi istikametinden Ahlat ilçesine gelen cenaze konvoyunda bir aracın aniden fren yapması sonucu 5 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Kaza sonucu yaralanan N.E, sağlık ekiplerince Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

  • Karadeniz'de Balıkçılar Sezonu Erken Bıraktı
    13:49 Karadeniz'de Balıkçılar Sezonu Erken Bıraktı

    Karadeniz'de balıkçılar, balık boylarının istenilen seviyede olmaması nedeniyle erken paydos yaptı. Balıkçılar, sürdürülebilen avcılığın devamı için paydos ederek, gelecek sezon için hazırlıklara başladıklarını söylediler.

  • Kaldırımda yürüyen kadın, inşaata dalan otomobilin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu
    13:49 Kaldırımda yürüyen kadın, inşaata dalan otomobilin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

    Tuzla'da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil inşaat alanına daldı. Araç sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, kaldırımda yürüyen bir kadın ise ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

  • Halil Pekdemir, Pamukkale'deki Seçim Çalışmalarında On Binlerce Kişiye Ulaştı
    13:49 Halil Pekdemir, Pamukkale'deki Seçim Çalışmalarında On Binlerce Kişiye Ulaştı

    Denizli siyasetinin tecrübeli isimlerinden Halil Pekdemir, Pamukkale'deki seçim çalışmaları kapsamında bugüne kadar on binlerce kişiye ulaştı. Pekdemir, gündüz sokak sokak esnaf geziyor, akşamları mahalle buluşmaları, kahve toplantıları ve ev ziyaretlerinin yanı sıra iftar yemekleri düzenleyerek seçmenlere ulaşıyor.

  • Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: İnşallah çok kısa sürede ilçelerimize doğalgaz gelecek
    13:48 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: İnşallah çok kısa sürede ilçelerimize doğalgaz gelecek

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenerek, doğalgazın Ağlı'ya ve diğer ilçelere gelmesi için çalışmaların takipçisi olacağını belirtti.


13:14 Simpsonlar yine mi bildi Filmdeki görüntünün Baltimore köprüsüne ait olduğu iddia edildi Simpsonlar yine mi bildi? Filmdeki görüntünün Baltimore köprüsüne ait olduğu iddia edildi
12:06 ABD’li heyet Türkiye’ye geliyor F-16’lar, terörle mücadele ve ABD’nin YPG desteği görüşülecek ABD'li heyet Türkiye'ye geliyor! F-16'lar, terörle mücadele ve ABD'nin YPG desteği görüşülecek
12:04 CHP lideri Özel’den iddialı çıkış: Bu 5 büyükşehri alacağız CHP lideri Özel'den iddialı çıkış: Bu 5 büyükşehri alacağız
11:35 İmamoğlu mu Kurum mu Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı “Avantajlı“ görüyor İmamoğlu mu Kurum mu? Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı "Avantajlı" görüyor
09:35 BDDK’dan yeni Seçil Erzan kararı: Yazışmalar ve tapeler tek tek yeniden incelenecek BDDK'dan yeni Seçil Erzan kararı: Yazışmalar ve tapeler tek tek yeniden incelenecek
13:08 Aradaki yaş farkı bomba Sergen Yalçın’ı günübirlik İstanbul’a getiren güzel Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel
12:43 Ronaldo’nun servet değerindeki yeni aracını görmeniz lazım Ronaldo'nun servet değerindeki yeni aracını görmeniz lazım
12:13 Dilan Polat’ın kayınvalidesi ’’bir milyoncu’’ oldu Dilan Polat'ın kayınvalidesi ''bir milyoncu'' oldu
11:41 Marilyn Monroe ve Hugh Hefner’in yakınındaki mezar açık artırmayla satışa çıkıyor Marilyn Monroe ve Hugh Hefner'in yakınındaki mezar açık artırmayla satışa çıkıyor
11:34 Bambaşka biri olmuş Mesut Özil’in son halini görenlerin ağzı açıkta kaldı Bambaşka biri olmuş! Mesut Özil'in son halini görenlerin ağzı açıkta kaldı
11:17 Eşini defalarca bıçaklayıp başında ölmesini bekledi Eşini defalarca bıçaklayıp başında ölmesini bekledi
10:40 Kadıköy’deki maç günlerce konuşulmuştu Fenerbahçe’nin ligden çekilme ihtimaline İbrahim Üzülmez’den net yorum Kadıköy'deki maç günlerce konuşulmuştu! Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimaline İbrahim Üzülmez'den net yorum
10:00 Parkta çocuğuyle ilgilenirken altınlarını çaldırdı Parkta çocuğuyle ilgilenirken altınlarını çaldırdı
09:57 Endonezya’dan radikal karar Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta’yı adaya taşıyorlar Endonezya'dan radikal karar! Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta'yı adaya taşıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 13:50:27. #1.13#
SON DAKİKA: Maryland'da Köprü Çökmesi: Nehre Düşen 2 Kişinin Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement