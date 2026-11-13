Maryland Senatörü Van Hollen, Schumer'e karşı Senato Demokrat liderliğine aday oldu

ABD'de Kongre ara seçimlerinden sonra Senato'daki Demokrat adaylar, çoğunluk liderliği için yarışırken, Maryland Senatörü Chris Van Hollen, New York Senatörü Chuck Schumer'e karşı adaylığını açıkladı.

MS Now'a açıklama yapan Maryland Senatörü Chris Van Hollen, adaylığının "herhangi bir bireyle ilgili değil", Demokratların ara seçimlerde Amerikan halkına verdiği sözleri yerine getirmek için olduğunu belirtti.

2016'da Senato'ya seçilen ve Demokrat Parti'nin reformcu kanadında yer alan Van Hollen'in adaylık açıklaması, bazı Demokrat senatörlerin, partiyi ileriye taşıyacak güçte olmadığını düşündükleri Schumer'e alternatif bir isim aradığı dönemde geldi.

2028'de başkanlık yarışına girmeyi düşündüğünü dile getiren Van Hollen, Demokratların Senato'daki mevcut liderliğini elinde bulunduran Schumer'e karşı bu görev için yarışacak favori isim olarak öne çıkmış ve son günlerde bunu yapmaya olan isteğini giderek artırmıştı.

Seçilmiş ilk Müslüman Senatör Sayed de Van Hollen'i destekliyor

Daha önce Van Hollen'e Senato'daki çoğunluk liderliği görevine talip olması için çağrıda bulunan, ABD'nin ilk seçilmiş Müslüman Senatörü Abdul el-Sayed, Van Hollen'ın adaylığı dolayısıyla onu bu görev için desteklemekten "gurur duyduğunu" belirtti.

Bağımsız Senatör Bernie Sanders de Schumer'e karşı çıkacağını ve Van Hollen'ı aday olmaya teşvik ettiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

ABD Senatosu'ndaki Demokratlar, partilerinin 4 Ocak'ta Senato çoğunluğunu ele geçirmesiyle birlikte liderlerinin kim olacağını belirlemek için 1 Aralık'ta kapalı kapılar ardında oylama yapacak.

Van Hollen, ABD Senatosu'nda bütçe konularına ve dış politikaya odaklanmasıyla öne çıkmış, İran'la savaş için ayrılan bütçede kesinti yapılması gerektiğini açıkça savunmuştu.

Maryland Senatörü ayrıca son açıklamalarında, Demokratların İsrail yanlısı lobi grubu Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nden (AIPAC) fon almaması gerektiğini kaydetmişti.