MASAK'tan İBB Raporu Açıklaması: Hiçbir Bakanlık Dahli Yok

(ANKARA) - Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK)'tan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma dosyasına giren ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından eleştirilen Kurul raporuna ilişkin açıklama yapıldı. MASAK, hazırlanan raporların, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan doğrudan talepte bulunan makama iletildiğini belirterek, "Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahlinin olmasının söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

MASAK'tan yapılan açıklamada, Kurul tarafından yürütülen analiz ve inceleme çalışmalarında adli mercilerin ve kolluk birimlerinin taleplerinin önemli yer tuttuğu, bu kapsamda MASAK çalışmalarının, uzman ve yetkili uzman yardımcıları eliyle yürütüldüğü belirtildi.

Uzman ya da yetkili uzman yardımcılarınca objektif finansal verilere istinaden hazırlanan raporların Başkanlığın okuma ve değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra işleme konulduğu ifade edilen açıklamada, "Bu nedenle sürecin sadece raporu hazırlayan uzman yardımcısının insiyatif ve sorumluluğunda yürümesinden bahsedilmesi mümkün değildir" denildi.

"Güncel konuda MASAK tarafından hazırlanarak adli mercilere sunulan 7 ayrı rapor..."

MASAK'ın analiz ve inceleme çalışmalarının, görevin niteliği gereğince, tümüyle mevzuat çerçevesinde, teknik bir süreç şeklinde yürütüldüğü, hazırlanan raporların, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan doğrudan talepte bulunan makama iletildiği aktarıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahlinin olması söz konusu değildir. Güncel konuda ise MASAK tarafından hazırlanarak adli mercilere sunulan 7 ayrı raporun 3 tanesi yetkili uzman yardımcısınca, diğerleri uzman ve yetkili uzman yardımcısınca çift imzayla hazırlanmıştır."

MASAK açıklamasında, rapor sonunda yer verilen metinin mutat olarak tüm raporlarda yer alan otomatik bir metin olduğu, vakaya özel bir anlam taşımadığı belirtilerek, "Bu çerçevede mali suçlarla mücadelede müstesna bir görev icra eden MASAK'ın çalışma ve gayretlerinin karalanmasının kimseye faydasının olmayacağı dikkate alınmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Özgür Özel: "Mehmet Şimşek bu rezalete kurumunu alet etmiştir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB soruşturmasına giren MASAK Raporuna ilişkin, "MASAK, Mehmet Şimşek'e bağlıdır, yönettiği kurumdur. Bu rezalete kurumunu alet etmiştir" ifadelerini kullanmıştı.