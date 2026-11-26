MASAK ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda haksız kazanç çalışmaları sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yurt dışındaki haksız kazanç veya fahiş gelirlerin yurt içine getirilmesine yönelik çalışmaların MASAK ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda sürdüğünü açıkladı. Yılmaz, bu çalışmaların aynı koordinasyonla devam ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "MASAK ve Adalet Bakanlığımızın koordinasyonuyla yurt dışındaki haksız kazançların veya fahiş gelirlerin yurt içine getirilmesi konusundaki çalışmalar da sürdürülmektedir"
Kaynak: AA
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