Masal Anlatıcılığı Kursu Başlıyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "Masal Anlatıcılığı Kursu" yarın başlıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeline yönelik kursta masal anlatıcılığının incelikleri, doğru tonlama ve vurgulama teknikleri, sesin ve beden dilinin kullanımı, masal anlatımının gücü ve dinleyiciyle etkileşimde bulunmanın yolları, alanında uzman eğitmenlerce öğretilecek.

Katılımcılara çeşitli masal türleri üzerinde pratik yapma fırsatı da sunulacak kursta eğitmenler eşliğinde uzaktan eğitim yoluyla 22 saatlik teorik ve uygulama dersleri verilecek.