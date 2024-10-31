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(MANİSA) - Yurttaşların su arıza bildirimlerine ve şikayetlerine daha hızlı çözüm sunmak amacıyla MASKİ ALO 185 Çağrı Merkezi yenilendi. Çağrı merkezinin genişleyen ekibi ile çağrıların daha kısa sürede yanıtlanması ve sorunlara anında müdahale edilmesi hedefleniyor.

Yurttaşlardan gelen su arıza bildirimlerinin ve şikayetlerin daha hızlı çözülmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Çözüm Merkezleri ayrıldı. MASKİ ALO 185 Çağrı Merkezi, yenilenen ve genişletilen kadrosu ile hizmet vermeye başladı.

Çağrı merkezine gelen bildirimler zaman kaybedilmemesi için saha ekiplerine online olarak bildiriliyor. Böylece yurttaşların sorunlarına anında ve hızlı bir şekilde müdahale ediliyor.

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı da Çağrı Merkezi'nde görev yapan personeli ziyaret etti. Postacı, "Yurttaşlarımız Manisa'nın neresinden ararsa arasın tek merkeze ulaşıp şikayet ve önerilerini iletebilecek. Arıza ve şikayetler sisteme kayıt olduktan hemen sonra sahadaki ekiplere anında iletilip sorun çözülecek" dedi.

Personel sayısı artırıldı

Personel sayısını artırdıklarını belirterek sözlerine devam eden Postacı, "MASKİ ALO 185 Çağrı Merkezimiz ile içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına dair istek ve talepler, fatura ve abonelik bilgileri gibi birçok işlem hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızdan gelen bildirimlere günün her saati hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Amacımız en kısa sürede yurttaşlarımızın sorunlarının giderilmesidir. Ayrıca su kesintisi yaşanan bölgeye 185 Çağrı Merkezi'nden oluşturulan arıza taleplerine ve iş emri sonuçlarına dair vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapıyoruz" diye konuştu.

Telefon sırası bekleme süresi azaltılacak

MASKİ ALO 185 Çağrı Merkezi'ne ilerleyen günlerde 444 3 185 numaralı hat eklenecek. Kısa süre içerisinde uygulamaya alınacak yeni numara ile yurttaşlar iki farklı numara üzerinden MASKİ'ye ulaşabilecek.