Maski Genel Müdürlüğü'nden Su Seferberliği: 2026 Yılında 155 Yeni Sondaj Açılacak

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, şehrin su ihtiyacını karşılamak amacıyla sondaj çalışmalarına hız verdi. 2025 yılında 115 sondajı tamamlayan MASKİ, 2026 yılında da 300 milyon liralık yatırımla 155 yeni sondaj açmayı hedefliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, iklim krizine ve artan su ihtiyacına karşı önlemlerini artırıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarla kent genelinde yeni su kaynakları sisteme dahil ediliyor.

2026 planlaması kapsamında açılacak 155 sondajın dağılımı ise belirlendi. Sondajlar; Manisa merkezde 14 adet, ilçe merkezlerinde 37 adet, kırsal mahallelerde 89 adet ve yeni su havzalarının belirlenmesi için araştırmada kullanılmak üzere 15 adet olarak açılacak.

Geçen yaz kuraklıktan en çok etkilenen Kula ve Gördes ilçelerinde su sorununu tamamen çözmek amacıyla 4'er adet geniş çaplı sondaj çalışması gerçekleştirilecek.

"Amacımız halkımıza temiz ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, küresel su krizine dikkati çekti. Manisa'nın bir tarım şehri olması dolayısıyla su yönetiminin kritik bir önem taşıdığını vurgulayan Dutlulu, "Dünyayı saran su krizi artık kapımızda. Manisa'da özellikle yaz aylarında sulama nedeniyle su kullanımı ciddi oranlara ulaşıyor. Eskiden yüzeye yakın noktalarda suya ulaşabilirken, artık ortalama 250-300 metre derinliklere inmek zorunda kalıyoruz. Yeraltı sularındaki bu azalmayı vatandaşlarımıza hissettirmemek için gece gündüz çalışıyoruz. Tek amacımız, halkımıza sağlıklı, temiz ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak" diye konuştu.

Çalışmaların şu an Alaşehir, Saruhanlı, Gördes, Demirci ve merkez ilçelerde yoğunlaştığını belirten Dutlulu, 2026 yılı sonuna kadar 300 milyon liralık bütçenin bu projeler için kullanılacağını ifade etti.

155 adet sondaj açılacak

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Temini ve Su Arıtma Kalite Şube Müdürü Muzaffer Görkem Yemişçi ise "15 ilçemizde eş zamanlı olarak planlamalarımız sürüyor. Sondaj çalışmalarımızda ortalama 250 metre derinliklerde suya ulaşıyoruz. Manisa'nın her noktasında vatandaşlarımıza standartlara uygun, kaliteli su sağlamak için ekiplerimizle sahadayız" dedi.