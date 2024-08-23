MASKİ Genel Müdürü Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MASKİ Genel Müdürü Muhtarlarla Buluştu

MASKİ Genel Müdürü Muhtarlarla Buluştu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Talat Postacı, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve ilçeye bağlı mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Postacı, ilçesinin ihtiyaçlarını karşılamak için ilgili birimlerin çalışmalarına devam ettiğinin altını çizdi.

23.08.2024 11:32  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Talat Postacı, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve ilçeye bağlı mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Postacı, ilçesinin ihtiyaçlarını karşılamak için ilgili birimlerin çalışmalarına devam ettiğinin altını çizdi.

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve ilçeye bağlı mahalle muhtarlarını ağırladı. MASKİ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Özel Kalem Müdürlüğü'nden Cem Kuzucu, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Recep Günay, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Çılga Kılıç, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, şube müdürleri ve ilçeye bağlı mahalle muhtarları yer aldı.

Mahalle muhtarlarının talep ve şikayetlerini dinleyen Postacı, Yunusemre ilçesinin altyapı konusundaki eksikliklerini karşılamak ve dirençli bir hale getirmek için ilgili birimlerin çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür eden Genel Müdür Postacı, şöyle konuştu:

"Muhtarlarımızla iletişim halinde olmaya devam edeceğiz"

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ferdi Zeyrek'in talimatları doğrultusunda İdare olarak etkin ve hareketli bir çalışma dönemine girmiş bulunmaktayız. Göreve geldiğimiz günden bu yana Manisa merkez ve ilçelerimizde görev yapan tüm muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Sorunların tespiti kapsamında sahada incelemelerimizi gerçekleştiriyor ve yapılması gerekenleri analiz ederek hemen harekete geçiyoruz. Yunusemre mahalle muhtarlarımızla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledik, gerekli notlarımızı aldık. Eksiliklerin giderilmesi için ilgili birimlerimiz en kısa sürede ellerinden geleni yapacaklar. Mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen muhtarlarımızla sürekli iletişim halinde olmaya devam edeceğiz. Yunusemre ilçemizin altyapı konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak ve daha sağlıklı hale getirmek adına projelerimiz hazır ve en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ise şunları söyledi:

"Manisa'mız için umutluyuz"

"Yunusemre ilçemiz 87 mahalleden oluşuyor. Tüm muhtarlarımızın ana çalışma konusu Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmetleri. Bizim için su, kanalizasyon ve çevre ile ilgili konular en önemli hizmet başlıklarını oluşturuyor. MASKİ'den alacak oldukları hizmetler vatandaş nezdinde çok önemli bir yere sahip. Muhtarlarımız da vatandaşlarımızın taleplerini MASKİ'ye iletme anlamında köprü görevi görüyor. Sizlerin de sürekli sahada olduğunuzu, bire bir çözümlerin başında olduğunuzu duyuyoruz ve bu bizler için çok sevindirici. Bu doğrultuda sorunlarımızın çözümü anlamında elinizden geleni yapacağınıza hiç şüphemiz yok. Değişimin Manisa'mız için hayırlı olmasını diliyoruz, umutluyuz."

Kaynak: ANKA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yunusemre, Manisa, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MASKİ Genel Müdürü Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:44:29. #1.13#
SON DAKİKA: MASKİ Genel Müdürü Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement