MASKİ Genel Müdürü Muhtarlarla Buluştu

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(MANİSA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Talat Postacı, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve ilçeye bağlı mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Postacı, ilçesinin ihtiyaçlarını karşılamak için ilgili birimlerin çalışmalarına devam ettiğinin altını çizdi.

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve ilçeye bağlı mahalle muhtarlarını ağırladı. MASKİ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Özel Kalem Müdürlüğü'nden Cem Kuzucu, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Recep Günay, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Çılga Kılıç, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, şube müdürleri ve ilçeye bağlı mahalle muhtarları yer aldı.

Mahalle muhtarlarının talep ve şikayetlerini dinleyen Postacı, Yunusemre ilçesinin altyapı konusundaki eksikliklerini karşılamak ve dirençli bir hale getirmek için ilgili birimlerin çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür eden Genel Müdür Postacı, şöyle konuştu:

"Muhtarlarımızla iletişim halinde olmaya devam edeceğiz"

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ferdi Zeyrek'in talimatları doğrultusunda İdare olarak etkin ve hareketli bir çalışma dönemine girmiş bulunmaktayız. Göreve geldiğimiz günden bu yana Manisa merkez ve ilçelerimizde görev yapan tüm muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Sorunların tespiti kapsamında sahada incelemelerimizi gerçekleştiriyor ve yapılması gerekenleri analiz ederek hemen harekete geçiyoruz. Yunusemre mahalle muhtarlarımızla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledik, gerekli notlarımızı aldık. Eksiliklerin giderilmesi için ilgili birimlerimiz en kısa sürede ellerinden geleni yapacaklar. Mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen muhtarlarımızla sürekli iletişim halinde olmaya devam edeceğiz. Yunusemre ilçemizin altyapı konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak ve daha sağlıklı hale getirmek adına projelerimiz hazır ve en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ise şunları söyledi:

"Manisa'mız için umutluyuz"

"Yunusemre ilçemiz 87 mahalleden oluşuyor. Tüm muhtarlarımızın ana çalışma konusu Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmetleri. Bizim için su, kanalizasyon ve çevre ile ilgili konular en önemli hizmet başlıklarını oluşturuyor. MASKİ'den alacak oldukları hizmetler vatandaş nezdinde çok önemli bir yere sahip. Muhtarlarımız da vatandaşlarımızın taleplerini MASKİ'ye iletme anlamında köprü görevi görüyor. Sizlerin de sürekli sahada olduğunuzu, bire bir çözümlerin başında olduğunuzu duyuyoruz ve bu bizler için çok sevindirici. Bu doğrultuda sorunlarımızın çözümü anlamında elinizden geleni yapacağınıza hiç şüphemiz yok. Değişimin Manisa'mız için hayırlı olmasını diliyoruz, umutluyuz."