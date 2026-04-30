Maski Go, Manisalıların Hizmetine Sunuldu

30.04.2026 10:29  Güncelleme: 11:07
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kartlı sayaç kullanan abonelerin işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği yeni nesil su yükleme sistemi MASKİ GO'yu il genelinde 13 noktada hizmete sundu. Mevcut MASKİ MATİK ve MASKİ PRATİK uygulamalarına ek olarak hayata geçirilen sistemle su yükleme ve fatura ödeme işlemleri çok daha hızlı, güvenli ve erişilebilir hale getirildi.

MASKİ GO kioskları ile vatandaşlar, temassız kredi kartı veya banka kartları ile diledikleri miktarda su yüklemesi yapabiliyor. Ayrıca, internet üzerinden ön ödeme yapan aboneler, kartlarını cihaza okutarak işlemlerini saniyeler içinde tamamlayabiliyor. Üstelik bu işlemlerden herhangi bir komisyon veya işletim ücreti alınmıyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kiosk sayısının artırılması planlanırken, teknoloji mobil boyuta da taşındı. POS cihazı büyüklüğündeki taşınabilir sistemler sayesinde, "Evde Yalnız Değilsin" ekibi aracılığıyla dışarı çıkamayan vatandaşlara yerinde hizmet sunulacak.

"Yerli yazılımı il genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz"

MASKİ Bilgi İşlem Daire Başkanı Fehmi Özcan, uygulamanın Ar-Ge ve yazılım süreçlerinin tamamen MASKİ personeli tarafından, kurumun öz kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. Özcan, "Yeni nesil kiosklarımızı önceki sisteme göre yaklaşık yüzde 95 daha uygun maliyetle kurduk. Bu yerli yazılımı il genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bizlere bu imkanları sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyor, yeni sistemin halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

