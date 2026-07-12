Maski Genel Müdürlüğü, Kent Merkezindeki Derelerde Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maski Genel Müdürlüğü, Kent Merkezindeki Derelerde Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

12.07.2026 15:45  Güncelleme: 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa kent merkezindeki dereler ile sulama ve kurutma kanallarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Atatürk Kent Park'taki çalışmaların 3-4 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

(MANİSA)  - MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa kent merkezindeki dere, sulama ve kurutma kanallarında kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla su akışının sağlıklı hale getirilmesi, kötü koku ve çevre kirliliğinin önlenmesi hedeflenirken, Atatürk Kent Park'taki temizlik çalışmalarının da kısa sürede tamamlanarak vatandaşların parkı daha konforlu şekilde kullanabilmesi amaçlanıyor.

Kent genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve çevre sağlığını korumak için çalışmalarını sürdüren Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kent merkezinde de derelerde çevre kirliliği ve koku problemlerinin önüne geçmek için yoğun mesai harcıyor.

Bozköy Deresi, Safran Deresi, Akmescit Deresi ve Tabak Deresi'nin çeşitli noktalarında temizlik çalışmaları yapan MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Barbaros ve Kuşlubahçe mahallelerinden geçen DSİ'ye ait sulama ve kurutma kanallarında da seferberliğini sürdürüyor.

FAALİYETLER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ata Temiz, MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Günay ile birlikte Safran Deresi ve Bozköy Deresi'nde yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Safran Deresi üzerinde yapılan çalışmalara ilişkin Genel Sekreter Yardımcısı Ata Temiz'e detaylı teknik bilgi veren Daire Başkanı Recep Günay, bölgedeki planlamayı aktardı.

"VATANDAŞLARIMIZ ATATÜRK KENT PARKI'NIN KEYFİNİ ÇIKARABİLECEK"

Atatürk Kent Park içindeki bin metrelik hat üzerinde özel bir çalışma yürüttüklerini belirten Daire Başkanı Günay, "Geriden kapalı kesit geliyor. Geride kalan kısımlarda da menfez içi temizliklerimizi yaptık. Kent Park içindeki su tahliyesini de Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ile beraber yapacağız. Tahliyenin ardından da buradaki temizlik çalışmamızı Kent Park'ın sonuna kadar tamamlayacağız. Çalışmaya başlamamızla birlikte 3-4 gün içinde Kent Park'ın sonuna kadar temizliği tamamlamış oluruz. Vatandaşlarımız da sonrasında rahat bir şekilde Atatürk Kent Park'ın keyfini çıkarabilecekler" ifadelerini kullandı.

DERE DEMİZLİK ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Kent merkezinde yürütülen tüm dere temizlik çalışmalarını anlatan Daire Başkanı Recep Günay, "Besim başkanımızın talimatıyla merkez derelerimizde temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Bozköy Deresi, Safran Deresi, Akmescit Deresi ve Tabak Deresi'nde çeşitli noktalarda temizlik çalışması yapıyoruz. Ayrıca Barbaros ve Kuşlubahçe mahallelerinden geçen DSİ'nin sulama ve kurutma kanallarında da temizlik çalışmalarımız devam ediyor. İlimiz merkezinde yaptığımız bu çalışmalarla su akışlarını temiz hale getirip vatandaşlarımızın koku ve benzeri olumsuz durumlardan etkilenmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Güncel, Manisa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maski Genel Müdürlüğü, Kent Merkezindeki Derelerde Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu
Rusya’da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var Rusya'da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var
Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun

17:05
Amedspor’dan Batshuayi bombası
Amedspor'dan Batshuayi bombası
16:47
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
16:33
Dünyaca ünlü oyuncu Shay Mitchell, Fenerbahçe formalı pozlarıyla büyüledi
Dünyaca ünlü oyuncu Shay Mitchell, Fenerbahçe formalı pozlarıyla büyüledi
16:32
990 milyon TL’lik bahis İşte Haluk Levent’e yöneltilen suçlamalar
990 milyon TL'lik bahis! İşte Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar
15:43
Haluk Levent gözaltına alındı
Haluk Levent gözaltına alındı
15:04
Marmaray’da pes dedirten görüntü Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 17:19:29. #.0.3#
SON DAKİKA: Maski Genel Müdürlüğü, Kent Merkezindeki Derelerde Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.