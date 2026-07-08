Maski'den İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde Kapasite Artırım Çalışması

(MANİSA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı'nın Mütevelli Mahallesi'nde uzun süredir kapasite yetersizliği nedeniyle verimli şekilde kullanılamayan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde revizyon ve kapasite artırım çalışması gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin üretim kapasitesi saatte 40 tondan 75 tona çıkarıldı. Böylece mahallede daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyu temini sağlanırken, tesis tam kapasiteyle yeniden hizmet vermeye başladı.

BU YIL 10 ATIL ARITMA TESİSİ DAHA HİZMETE ALINACAK

Çalışmalar hakkında bilgi veren İçme Suyu Temini ve Su Arıtma Kalite Şube Müdürü Muzaffer Görkem Yemişçi, içme suyu arıtma tesislerinde revizyon ve kapasite artırımı çalışmalarının il genelinde sürdüğünü belirttti. Yemişçi, "Mütevelli İçme Suyu Arıtma Tesisi uzun süredir atıl durumdaydı. Ekiplerimizin gerçekleştirdiği revizyon ve kapasite artırım çalışmalarıyla tesisi yeniden mahallemizin hizmetine sunduk. 2025 yılı Mart ayından bu yana 16 arıtma tesisimizi revize ederek yeniden devreye aldık. Bu yıl içerisinde ise atıl durumda bulunan 10 arıtma tesisini daha hizmete kazandırmayı planlıyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" diye konuştu.

TESİS 24 SAAT TAM OTOMATİK OLARAK ÇALIŞIYOR

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Mekatronik Teknikeri Atalay Varlıakman ise tesise entegre edilen otomasyon sistemi sayesinde tüm süreçlerin 24 saat boyunca kesintisiz takip edildiğini belirterek, "Kurduğumuz yazılım sayesinde tesis tam otomatik olarak çalışıyor. Günlük olarak giriş ve çıkış noktalarından alınan numuneler sisteme işleniyor ve tüm süreç idaremiz tarafından anlık olarak takip ediliyor" dedi.

MUHTAR BAYRAKTAR'DAN TEŞEKKÜR

Mütevelli Mahallesi Muhtarı Fehime Bayraktar da yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tesisimiz 2019 yılında hizmete açılmıştı. Yapılan yenileme çalışmalarıyla yeniden hizmet vermeye başlaması mahallemiz adına çok önemli. Daha sağlıklı içme suyuna kavuşmamızı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyorum. Mahallemiz için çok değerli bir hizmet oldu" ifadelerini kullandı.