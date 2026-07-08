Maski'den İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde Kapasite Artırım Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maski'den İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde Kapasite Artırım Çalışması

08.07.2026 16:07  Güncelleme: 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Saruhanlı'nın Mütevelli Mahallesi'nde atıl durumdaki içme suyu arıtma tesisini revize ederek kapasitesini saatte 40 tondan 75 tona çıkardı. 2025 yılı içinde 10 atıl tesisin daha hizmete alınması planlanıyor.

(MANİSA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı'nın Mütevelli Mahallesi'nde uzun süredir kapasite yetersizliği nedeniyle verimli şekilde kullanılamayan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde revizyon ve kapasite artırım çalışması gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin üretim kapasitesi saatte 40 tondan 75 tona çıkarıldı. Böylece mahallede daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyu temini sağlanırken, tesis tam kapasiteyle yeniden hizmet vermeye başladı.

BU YIL 10 ATIL ARITMA TESİSİ DAHA HİZMETE ALINACAK

Çalışmalar hakkında bilgi veren İçme Suyu Temini ve Su Arıtma Kalite Şube Müdürü Muzaffer Görkem Yemişçi, içme suyu arıtma tesislerinde revizyon ve kapasite artırımı çalışmalarının il genelinde sürdüğünü belirttti. Yemişçi, "Mütevelli İçme Suyu Arıtma Tesisi uzun süredir atıl durumdaydı. Ekiplerimizin gerçekleştirdiği revizyon ve kapasite artırım çalışmalarıyla tesisi yeniden mahallemizin hizmetine sunduk. 2025 yılı Mart ayından bu yana 16 arıtma tesisimizi revize ederek yeniden devreye aldık. Bu yıl içerisinde ise atıl durumda bulunan 10 arıtma tesisini daha hizmete kazandırmayı planlıyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" diye konuştu.

TESİS 24 SAAT TAM OTOMATİK OLARAK ÇALIŞIYOR

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Mekatronik Teknikeri Atalay Varlıakman ise tesise entegre edilen otomasyon sistemi sayesinde tüm süreçlerin 24 saat boyunca kesintisiz takip edildiğini belirterek, "Kurduğumuz yazılım sayesinde tesis tam otomatik olarak çalışıyor. Günlük olarak giriş ve çıkış noktalarından alınan numuneler sisteme işleniyor ve tüm süreç idaremiz tarafından anlık olarak takip ediliyor" dedi.

MUHTAR BAYRAKTAR'DAN TEŞEKKÜR

Mütevelli Mahallesi Muhtarı Fehime Bayraktar da yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tesisimiz 2019 yılında hizmete açılmıştı. Yapılan yenileme çalışmalarıyla yeniden hizmet vermeye başlaması mahallemiz adına çok önemli. Daha sağlıklı içme suyuna kavuşmamızı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyorum. Mahallemiz için çok değerli bir hizmet oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yerel Haberler, Saruhanlı, Teknoloji, Belediye, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maski'den İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde Kapasite Artırım Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu İzmir'de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu
NATO Zirvesi’nde 50 milyar dolar değerinde anlaşma NATO Zirvesi'nde 50 milyar dolar değerinde anlaşma
Dünyanın hayran kaldığı karşılama Daha önce tek bir lidere yapıldı Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
Eski eşinin tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti Eski eşinin tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti
İlk yarı biter bitmez hepsi aynı şeyi yaptı Maça damga vuran anlar İlk yarı biter bitmez hepsi aynı şeyi yaptı! Maça damga vuran anlar
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu’yu korku sardı Alelacele açıklama Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama

17:29
Trump, Beştepe’de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak
Trump, Beştepe'de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak
17:24
İran’dan Trump’ın “Vuracağız“ tehdidine cevap
İran'dan Trump'ın "Vuracağız" tehdidine cevap
17:09
Trump’ın konuşması öncesi salonda alarm Apar topar boşaltıldı
Trump'ın konuşması öncesi salonda alarm! Apar topar boşaltıldı
16:29
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan’ın elinden çıktı
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı
16:19
Trump: Ukrayna’ya Patriot lisansı vereceğiz
Trump: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz
16:11
NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027’de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak
NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027'de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 17:49:30. #7.12#
SON DAKİKA: Maski'den İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde Kapasite Artırım Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.