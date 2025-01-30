Maşur Astronotlar İçin Geri Dönüş Planı

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LOS ANGELES, 30 Ocak (Xinhua) -- NASA, teknik sorunlar nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan astronot Suni Williams ve Butch Wilmore'u "mümkün olan en kısa sürede" güvenli şekilde Dünya'ya getirmek için SpaceX'le birlikte çalıştıklarını söyledi.

NASA, çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "NASA ve SpaceX, ajansın SpaceX Crew-9 astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'u mümkün olan en kısa sürede güvenli şekilde geri getirmek için çalışmalarını hızla sürdürüyor ve Crew-10'u fırlatarak görev devir teslimini gerçekleştirmek için hazırlık da yapıyor" dedi.

NASA ve SpaceX, Crew-10'u en geç bu yılın mart ayı sonunda Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatmayı hedefliyor.

NASA astronotları Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore ve Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) kozmonotu Aleksandr Gorbunov'un yer aldığı SpaceX Crew-9 görevi, Crew-10'un yörüngedeki laboratuvara varışının ardından Dünya'ya dönecek.

Williams ve Wilmore, kendilerini Uluslararası Uzay İstasyonu'na götüren Boeing'in Starliner uçağındaki teknik sorunlar nedeniyle haziran ayından bu yana uzayda mahsur bulunuyor.

NASA, astronotları şubat ayında geri getirmeyi planlıyordu, ancak Crew-10'un yeni fırlatma tarihinin ilanıyla iki astronotun en az bir ay daha uzayda kalacağı belli oldu.