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Ankara'da 2 yaşındaki çocuk boğazına takılan cisimden matematik öğretmeni sayesinde kurtuldu - Son Dakika
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Ankara'da 2 yaşındaki çocuk boğazına takılan cisimden matematik öğretmeni sayesinde kurtuldu

Ankara'da bir matematik öğretmeni, Keçiören ilçesinde bulunan bir kurs merkezinde boğazına cisim takılan 2 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrası yaparak kurtardı. Çocuğun annesi panikle müdahale etmeye çalışırken, matematik öğretmeni olayı fark edip hızlıca müdahale etti ve cismi çıkardı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara\'da 2 yaşındaki çocuk boğazına takılan cisimden matematik öğretmeni sayesinde kurtuldu
06.01.2024 - 12:05,  Güncelleme: 12:08
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ANKARA'da boğazına cisim takılan 2 yaşındaki çocuk, matematik öğretmeni Ömer Erdemir tarafından Heimlich manevrası yapılarak kurtarıldı.

Olay, geçen ay Keçiören ilçesinde bulunan özel bir kurs merkezinde meydana geldi. Bekleme alanında annesinin kucağında oturan 2 yaşındaki çocuğun ağzına aldığı cisim, boğazına kaçtı. Çocuğun nefes alamadığını fark eden annesi panikle müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada olayı fark eden matematik öğretmeni Ömer Erdemir, çocuğu kucağına alıp Heimlich manevrası uygulayarak cismi çıkardı. Olay, kursun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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Ömer Erdemir, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 2 yaşındaki çocuk boğazına takılan cisimden matematik öğretmeni sayesinde kurtuldu - Son Dakika


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