Matematik Öğretmeni, Boğazına Cisim Takılan Çocuğu Kurtardı

O nasıl bakış öyle sayın bakan!

ANKARA'da boğazına cisim takılan 2 yaşındaki çocuk, matematik öğretmeni Ömer Erdemir tarafından Heimlich manevrası yapılarak kurtarıldı.

Olay, geçen ay Keçiören ilçesinde bulunan özel bir kurs merkezinde meydana geldi. Bekleme alanında annesinin kucağında oturan 2 yaşındaki çocuğun ağzına aldığı cisim, boğazına kaçtı. Çocuğun nefes alamadığını fark eden annesi panikle müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada olayı fark eden matematik öğretmeni Ömer Erdemir, çocuğu kucağına alıp Heimlich manevrası uygulayarak cismi çıkardı. Olay, kursun güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)