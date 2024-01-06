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Matematik Öğretmeni, Boğazına Cisim Takılan Çocuğu Kurtardı - Son Dakika
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Matematik Öğretmeni, Boğazına Cisim Takılan Çocuğu Kurtardı

Ankara'da bir özel kurs merkezinde meydana gelen olayda, 2 yaşındaki çocuğun boğazına takılan cisim nedeniyle nefes alamadığı fark edildi. Matematik öğretmeni Ömer Erdemir, hızlı bir şekilde Heimlich manevrası yaparak çocuğun boğazındaki cismi çıkardı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

06.01.2024 - 18:14,  Güncelleme: 18:15
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ANKARA'da boğazına cisim takılan 2 yaşındaki çocuk, matematik öğretmeni Ömer Erdemir tarafından Heimlich manevrası yapılarak kurtarıldı.

Olay, geçen ay Keçiören ilçesinde bulunan özel bir kurs merkezinde meydana geldi. Bekleme alanında annesinin kucağında oturan 2 yaşındaki çocuğun ağzına aldığı cisim, boğazına kaçtı. Çocuğun nefes alamadığını fark eden annesi panikle müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada olayı fark eden matematik öğretmeni Ömer Erdemir, çocuğu kucağına alıp Heimlich manevrası uygulayarak cismi çıkardı. Olay, kursun güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Matematik Öğretmeni, Boğazına Cisim Takılan Çocuğu Kurtardı
Kaynak: DHA
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Ömer Erdemir, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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