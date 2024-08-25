Matematik Öğretmeni Cinayeti: 6 Gündür Haber Alınamayan Kadının Cansız Bedeni Bulundu

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MERSİN'in Erdemli ilçesinde, bir yazlık sitede kötü koku gelmesi üzerine girilen dairede 6 gündür kendisinden haber alınamayan matematik öğretmeni Devrim Emir'in (47) cansız bedeni bulundu. Jandarma, bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen 2 çocuk annesi Emir'in erkek arkadaşı M.O.'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, ilçeye bağlı Ayaş Yemişkumu Mahallesi'ndeki yazlık sitede meydana geldi. Matematik öğretmeni Devrim Emir'in kaldığı daireden gelen kötü koku üzerine komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Çilingirle kapısı açılan daireye giren ekipler, ailesinin 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 2 çocuk annesi Emir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemede Emir'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. İncelemenin ardından daireden çıkarılan Emir'in cansız bedeni, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak değerlendirilen Emir'in erkek arkadaşı M.O.'nun yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.