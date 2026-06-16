Matisse Dijital Sergisi CerModern'de Açıldı

Modern sanatın öncü isimlerinden ressam Henri Matisse'in yaşamı ve sanat anlayışını konu alan "Matisse" dijital sergisinin ilk gösterimi CerModern'de gerçekleştirildi.
Flow Dijital Sahne kapsamında izleyiciyle buluşan gösteride, Matisse'in sanat hayatı, Fovizm akımının ortaya çıkışı ve modern sanata etkileri dijital anlatımla aktarıldı.
Gösteride, sanatçının resimde alışılmış renk ve biçim kurallarını dönüştüren yaklaşımı, nesneleri hissettirdikleri duygular üzerinden yorumlayışı ve rengin sanatındaki belirleyici rolü ele alındı.
Matisse'in erken döneminden yaşamının son yıllarında geliştirdiği yalın anlatıma uzanan sanat yolculuğunun anlatıldığı etkinlikte, sanatçının Fas'tan aldığı ilhamın eserlerine yansımaları ve modern sanata katkıları da izleyicilere sunuldu.
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