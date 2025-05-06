Mattel Gümrük Vergileri Nedeniyle Fiyat Artırabilir - Son Dakika
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Mattel Gümrük Vergileri Nedeniyle Fiyat Artırabilir

Mattel, ABD gümrük vergilerinin artması nedeniyle mali tahminlerini durdurdu ve fiyat artırma planladı.

06.05.2025 17:40
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LOS ANGELES, 6 Mayıs (Xinhua) -- ABD'li oyuncak bebek üreticisi Mattel, ABD yönetiminin gümrük vergilerini artırması nedeniyle tüm yıla yönelik mali tahminlerini durdurduklarını bildirerek, ülkede satılan bazı oyuncakların fiyatlarını artırabileceklerini açıkladı.

Ünlü Barbie oyuncak bebeklerinin üreticisi olan şirketin yönetim kurulu başkanı ve CEO'su olan Ynon Kreiz, pazartesi günü yılın ilk çeyreğine ilişkin kazanç verilerinin paylaşıldığı toplantıda, "Dengesiz makroekonomik ortam ve ABD gümrük vergilerindeki değişiklikler, yılın geri kalanı ve tatil sezonuna yönelik tüketici harcamalarını ve Mattel'in ABD'deki satışlarını tahmin etmeyi zorlaştırıyor" dedi.

Kaliforniya merkezli şirket, yüksek gümrük vergileriyle ilgili yüksek maliyetleri telafi etmek için oyuncak fiyatlarının artırılmasının "gerekli" olduğunu ifade etti.

Mattel yöneticileri, oyuncak sektörünün geri kalanıyla birlikte oyuncaklarda sıfır gümrük vergisine yönelik lobi faaliyetlerinde bulunduklarını, ancak Çin ve diğer ekonomilerde üretilen mallara uzun süre yüksek gümrük vergisi uygulanması olasılığına da hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti. Çin, an itibarıyla Mattel'in küresel üretiminin yüzde 40'ını karşılıyor.

Kreiz, "Oyuncaklar bir çocuğun büyüme ve gelişmesinde son derece önemli. Oyuncaklara uygulanacak gümrük vergilerinin sıfır olması daha fazla sayıda çocuk ve ailenin oyuncaklara erişimini sağlayacaktır" dedi.

ABD'deki oyuncak sektörü, Washington'un yüksek gümrük vergilerinin etkileri konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor. Oyuncak Derneği'nin verilerine göre ülkedeki tüm oyuncakların yaklaşık yüzde 80'ini Çin'den ithal ediliyor.

Kaynak: Xinhua

Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, CEO, Son Dakika

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