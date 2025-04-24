Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
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Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası Tamamlandı

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Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısına gerçekleştirilen Kaykay Şampiyonası, duygusal anlarla sona erdi. Şampiyonada, dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

24.04.2025 17:46  Güncelleme: 17:58
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası sona erdi. Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısına düzenlenen şampiyonada, duygu dolu anlar yaşandı. Mattia Ahmet'in annesi ve babası da şampiyonanın kupa törenine katıldı.

Osmangazi Belediyesi ve Türkiye Kaykay Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası Ulusal Sıralama 1. Etap Yarışları, final yarışmalarının ardından tamamlandı. Kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy bitpazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısına düzenlenen şampiyonaya, 10 ilden 90 erkek ve 13 kadın olmak üzere toplam 103 sporcu katıldı. Sporcuların üstün performans sergilediği şampiyonanın son gününde, kızlar ve erkekler kategorisinde final heyecanı yaşandı. Sporseverlerin yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleşen final müsabakaları sonunda erkeklerde Berke Dikişçioğlu birinci, Furkan Kaplan ikinci, Emirhan Sarımustafaoğlu üçüncü olurken, kadınlarda ise Melis Sakaoğlu birinci, Safa Merve Nalçacı ikinci, Ayşe Şöhret Ünver de üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısına düzenlenen şampiyonanın kupa töreni, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ile Mattia Ahmet'in babası Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin katılımıyla gerçekleşti. Şampiyonanın kupa töreninde duygusal anlar yaşadı. Kendisi de kaykay tutkunu olan Mattia Ahmet Minguzzi, en sevdiği yer olan kaykay pistinde ailesi, arkadaşları ve sevenleri tarafından gözyaşlarıyla anıldı.

"Kendimi tüm kaykaycı çocukların annesi olarak görüyorum"

Şampiyonada duygu dolu anlar yaşayan Yasemin Minguzzi, "Burada bulunan tüm çocuklar ile gurur duyuyorum. Oğlumla da gurur duyuyorum. Oğlum, kaykay sporunu çok severdi. Kısacık ömrünü hep kaykayın üstünde geçirdi. Çok aktif bir çocuktu. Haftanın beş günü kaykay parkına giderdi. Ahmet'in vefatından sonra kaykay sporu Türkiye'de daha fazla gündem olmaya başladı. Kendimi, tüm kaykaycı çocukların annesi olarak görüyorum. Bununla da gurur duyuyorum" dedi. Dava süreci hakkında da bilgi veren Yasemin Minguzzi, "8 Mayıs tarihinde ikinci duruşma olacak. Sanıkların hakkettikleri cezayı alması için davanın takipçisi olacağız. Allah izin verirse yapacak daha çok şeyimiz var" diye konuştu.

"Bu milli takım kampımızı bu pistte yapabiliriz"

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız da yaptığı konuşmada, "Bu şampiyona, federasyonumuzun ilk faaliyetlerinden birisi. 14 yaşında aramızdan ayrılan Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını bu şampiyona ile yaşatmak istiyoruz. Kaykay sporu Türkiye'de yeni yeni gelişen ve kendini ispatlamaya çalışan bir branş. Şampiyonaya ev sahipliği yapan pist harika. Osmangazi Belediyesi'ne bu güzel pisti kaykay sporuna kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Bu güzel tesisi, her zaman canlı tutmak adına çeşitli organizasyonlar düzenleyeceğiz. Milli takım kamplarımızı dahi burada yapabiliriz" dedi.

Yıldız, Ahmet Mattia'nın annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'yi 'Kaykaycıların Annesi' ilan ederek federasyon yönetim kurulu kararıyla Türkiye Kaykay Federasyonu Danışma Kurulu'nda görevlendirildiğini duyurdu.

Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan ise Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu şampiyona ile Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen kaykay sevdalısı Mattia Ahmet Minguzzi'yi bir kez daha anıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

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