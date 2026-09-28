MAÜ, Kızıltepe'de özel gereksinimli çocuk annelerine 5 günlük sağlık eğitimi verdi - Son Dakika
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MAÜ, Kızıltepe'de özel gereksinimli çocuk annelerine 5 günlük sağlık eğitimi verdi

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MAÜ, Kızıltepe\'de özel gereksinimli çocuk annelerine 5 günlük sağlık eğitimi verdi
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MAÜ, Kızıltepe'de özel gereksinimli çocuk annelerine TÜBİTAK destekli 'Anne Gücüyle Sağlık' projesi kapsamında 5 günlük sağlık okuryazarlığı eğitimi verdi. Eğitimlerin ardından katılımcı annelere sertifika verildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) tarafından özel gereksinimli çocukların annelerine sağlık okuryazarlığı eğitimi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK desteğiyle Sağlık Bilimleri Fakültesince yürütülen "Anne Gücüyle Sağlık" projesi kapsamında özel gereksinimli çocukların annelerine yönelik 5 günlük eğitim programı düzenlendi.

Kızıltepe Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Sema Çiftçi, özel gereksinimli birey annelerinin, öğretmen ve rehber gibi çok yönlü roller üstlendiğini söyledi.

Çiftçi, "Bir annenin sağlıkla ilgili sorumluluğu ne kadar artarsa, doğru ve güvenilir sağlık bilgisine ulaşabilmesi ve bu bilgiyi günlük yaşamda doğru biçimde kullanabilmesi de o kadar önemli hale gelir. Yapmak istediğimiz şey çok açık, bilginin gücünü, annenin gücüyle buluşturmak" ifadelerini kullandı.

MAÜ Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hıdır Apak da projenin bilimsel bilgiyi toplumla buluşturma noktasındaki önemine vurgu yaptı.

Eğitimlerin ardından katılımcı annelere sertifika verildi.

Programa, Mardin Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Kızıltepe Kaymakamı Murat Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Akan, kurum temsilcileri, akademisyenler, eğitmenler ve eğitim alan anneler katıldı.

Kaynak: AA
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