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Maui Adası'nda köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Maui Adası'nda köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'nda bir sörfçü, kuzey kıyısında bir köpek balığı tarafından saldırıya uğradıktan sonra hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayın soruşturulduğunu ve cesedin otopsi için inceleneceğini belirtti. Ölen kişinin kimliği henüz açıklanmamış olsa da, sörfçünün adanın kuzeyindeki Haiku topluluğundan olduğu bildirildi.

Maui Adası\'nda köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
01.01.2024 - 11:45,
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ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'nda köpek balığının yaraladığı bir kişi hayatını kaybetti.

Maui Polis Depertmanı'nın yaptığı açıklamaya göre, bir sörfçü adanın kuzey kıyısında bir köpek balığı tarafından yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve cesedin otopsiye alınacağını aktardı.

Ölen kişinin kimliği ile olaya dair detaylar henüz açıklanmasa da yetkililer sörfçünün adanın kuzeyinde yaşayan Haiku topluluğundan olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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