Maui Adası\'nda köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'nda köpek balığının yaraladığı bir kişi hayatını kaybetti.

Maui Polis Depertmanı'nın yaptığı açıklamaya göre, bir sörfçü adanın kuzey kıyısında bir köpek balığı tarafından yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve cesedin otopsiye alınacağını aktardı.

Ölen kişinin kimliği ile olaya dair detaylar henüz açıklanmasa da yetkililer sörfçünün adanın kuzeyinde yaşayan Haiku topluluğundan olduğunu bildirdi.