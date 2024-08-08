Mavi Bayraklı Plajda Su Cimnastiğiyle Hem Spor Hem Serinlik - Son Dakika
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Mavi Bayraklı Plajda Su Cimnastiğiyle Hem Spor Hem Serinlik

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin falez sahil bandında yer alan mavi bayraklı Erenkuş plajında haftada üç gün düzenlenen su cimnastiği kursu yoğun ilgiyle gerçekleşiyor. Kursa yerli ve yabancı turistler de katılıyor.

08.08.2024 20:51
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Mavi bayraklı plajda su cimnastiğiyle hem spor hem serinlik

Haftada üç gün düzenlenen su cimnastiği kursuna yerli ve yabancı turistler de katılıyor

ANTALYA - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin falez sahil bandında yer alan mavi bayraklı Erenkuş plajında haftada üç gün düzenlenen su cimnastiği kursu yoğun ilgiyle gerçekleşiyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin sağlıklı yaşam projesi 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi'nin en büyük organizasyonlarından spor okullarında yaz dönemi, çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik 22 branş ve 26 tesiste devam ediyor. 1 Temmuz'da başlayan ücretsiz kurslar, 6 Eylül'e kadar sürecek. Kurslar içinde belediyenin mavi bayraklı Erenkuş falez halk plajında pazartesi, çarşamba ve cuma günleri düzenlenen su cimnastiği kursu yoğun ilgi görüyor. Kursa sadece kayıt yaptıranlar değil yerli ve yabancı turistler de katılıyor.

Muratpaşa Belediyesi spor eğitmeni Eylem Perçin "Kursumuz, 8.30 ile 9.30 saatleri arasında gerçekleşiyor. Pek çok spor dalından karma hareketlerin bulunduğu kursumuza rağbet genellikle fizik tedavi hastalarından geliyor. Muratpaşa'mızın güzel doğasında, falezlerin tertemiz sularında neşeyle derslerimizi tamamlıyoruz" dedi.

"İyi ki gelmişim"

Kursiyerlerden Nezahat Kendigül, "Buraya bir buçuk ay önce arkadaşımın tavsiyesiyle ve merakla geldim. Menüsküs hastasıyım ve doktorum ameliyat önermişti. Duyduğumda açıkçası bir faydası olur mu diye düşündüm. Ancak kısa zamanda şikayetlerim tamamen geçti. Şişliklerim indi ve dizim için kullandığım aparatlara ihtiyaç duymuyorum. İyi ki gelmişim. Kendi bedenini tanımak isteyen herkese tavsiye ettiğim bir etkinlik" diye konuştu.

"Su cimnastiği sayesinde yürüdü"

69 yaşındaki Saliha Bayraktar ise düşme sonucu yaşadığı omurga kırığının tedavisinde su cimnastiğinin çok faydasını gördüğünü söyledi. Bayraktar, "Geçen sene sırtüstü düştüm ve omurgam kırıldı. Muratpaşa Belediyesi'nin havuzunda su cimnastiğine başladım. İlk dönemler yürüyemiyordum. Hocaların yardımıyla havuza girebiliyordum. Şimdi denizde devam ediyorum. Çok şükür yürüyebiliyorum ve hareket edebiliyorum. Ben sağlığıma burada kavuştum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mavi Bayraklı Plajda Su Cimnastiğiyle Hem Spor Hem Serinlik - Son Dakika

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