Mavi Ekonomi Forumu Kunming'de Toplandı

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KUNMİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- 3. Çin-Hint Okyanusu Bölgesi Mavi Ekonomi Kalkınma İşbirliği Forumu, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenlendi.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Wang Yong, forumun açılış töreninde yaptığı konuşmada ortak bir geleceğe sahip bir denizcilik topluluğunun inşasının, Hint Okyanusu bölgesindeki ülkelerin ve diğer ilgili tarafların ortak çabalarıyla Çin'in önerdiği bir girişim olmaktan çıkarak ortak bir uluslararası hedefe, denizcilikle ilgili bir kavramdan tatbiki eylemlere dönüşmekte olduğunu söyledi.

Wang, mavi ekonomi alanındaki kalkınma işbirliğinin desteklenmesine ve insanlarla okyanusun uyum içinde bir arada yaşamının sağlanmasına daha fazla katkıda bulunmak üzere diğer ülkelerle somut işbirliğini derinleştirmeye, sürdürülebilir deniz kalkınması konusunda mutabakatı güçlendirmeye, denizcilik diyaloğu ve istişare süreçlerini sağlamlaştırmaya ve deniz kültürleri arasında karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmeye hazır olduklarını belirtti.

"Mavi Hint Okyanusu'nun Geleceği: Küresel Güney'in Kalkınma Pratiği" konulu foruma 50'den fazla ülke ve uluslararası kuruluştan 300'den fazla konuk katıldı.