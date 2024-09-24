Mavi Hat'taki Çatışmalara Çözüm Çağrısı

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail ile Hizbullah arasında "Mavi Hat" boyunca yaşanan çatışmaların yeterince uzun zaman sürdüğünü ve bu çatışmalara "hızlı ve diplomatik çözüm bulunmasının" herkesin yararına olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Washington'dan New York'a giderken ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağında basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Orta Doğu'da artan gerilimi yönetemediği yönünde eleştirilere de maruz kalan Beyaz Saray'ın Sözcüsü, bölgede çatışmaların yayılmaması için her türlü çabayı gösterdiklerini savundu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları hakkında detaylı yorumlara girmeyen Jean-Pierre, "İsrail ile Hizbullah arasında Mavi Hat boyunca yaşanan çatışmalar yeterince uzun sürdü, bu çatışmaya hızlıca ve diplomatik yolla çözüm bulmak herkesin yararınadır, durduğumuz yer burasıdır." dedi.

İsrail ile Hizbullah arasındaki "Mavi Hat"taki çatışmalara diplomatik bir çözüm bulunmasının şart olduğunu belirten ABD'li Sözcü, Biden'ın bu konudaki açıklamalarında bu vurguyu sürekli yaptığını hatırlattı.

Jean-Pierre, Gazze'de bir ateşkesin sağlanması halinde bunun İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimi de düşürmeye yardım edeceğini, bu sebeple de ateşkes için de çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yapacağı konuşmada, Orta Doğu'da artan gerilim ve Gazze konusunda nasıl mesajlar vereceği konusunda ise detaya girmekten kaçındı.

İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında 356 kişi öldü

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 24'ü çocuk, 42'si kadın 356 kişinin öldüğünü, 1246 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin barınması için açıldığını duyurdu.