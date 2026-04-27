Mavi Işık Projesi: Komplo Teorisi Hala Neden Popüler? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mavi Işık Projesi: Komplo Teorisi Hala Neden Popüler?

27.04.2026 03:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serge Monast'ın 1994'te ortaya attığı 'Mavi Işık Projesi' komplo teorisi, NASA ve BM'nin teknolojiyle insanlığı tek dünya devletine yönlendireceğini iddia ediyor. Dört aşamalı kaos planı bugün hala tartışılıyor.

İnsanoğlu, bilinmeyene karşı korkuyla komplo teorileri üretmeye yatkındır. 'Mavi Işık Projesi' (Project Blue Beam) de bu korkuyu besleyen bir teori olarak öne çıkıyor. Teoriye göre NASA ve Birleşmiş Milletler, teknolojiyi kullanarak insanlığı tek bir dünya devletine mecbur bırakmayı planlıyor. Kökeni, 1994'te Kanadalı Serge Monast'ın yazdığı teorilere dayanıyor. Monast, küresel güçlerin geleneksel inanç sistemlerini yok ederek 'Kova Çağı'nı başlatmak istediğini iddia etti. 1996'da ölse de, dört aşamalı kaos planı hala tartışılıyor.

Monast'ın planına göre süreç şöyle işleyecek: İlk aşamada yapay depremlerle sahte arkeolojik bulgular ortaya çıkarılarak dinlerin temelleri sarsılacak. İkinci aşamada dev hologram şovlarıyla gökyüzünde sahte tanrı figürleri oluşturulacak. Üçüncü aşamada uydularla düşük frekanslı dalgalar gönderilerek insanların zihinlerine mesajlar işlenecek. Son aşamada ise sahte bir uzaylı istilası yaratılarak panikle nükleer silahların kullanılması ve yetkilerin küresel bir otoriteye devredilmesi sağlanacak.

Teorinin popülerliğini koruması, günümüzdeki derin güvensizlikle ilgili. Yapay zeka ve hologram teknolojisindeki ilerlemeler, 'kandırılıyor muyuz?' sorusunu canlı tutuyor. Gökyüzündeki her tanımlanamayan cisim, bu komplo teorisini yeniden alevlendiriyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Dünya, NASA, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mavi Işık Projesi: Komplo Teorisi Hala Neden Popüler? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 04:36:29. #7.12#
SON DAKİKA: Mavi Işık Projesi: Komplo Teorisi Hala Neden Popüler? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.