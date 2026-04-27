Mavi Işık Projesi: Komplo Teorisi Hala Neden Popüler?

İnsanoğlu, bilinmeyene karşı korkuyla komplo teorileri üretmeye yatkındır. 'Mavi Işık Projesi' (Project Blue Beam) de bu korkuyu besleyen bir teori olarak öne çıkıyor. Teoriye göre NASA ve Birleşmiş Milletler, teknolojiyi kullanarak insanlığı tek bir dünya devletine mecbur bırakmayı planlıyor. Kökeni, 1994'te Kanadalı Serge Monast'ın yazdığı teorilere dayanıyor. Monast, küresel güçlerin geleneksel inanç sistemlerini yok ederek 'Kova Çağı'nı başlatmak istediğini iddia etti. 1996'da ölse de, dört aşamalı kaos planı hala tartışılıyor.

Monast'ın planına göre süreç şöyle işleyecek: İlk aşamada yapay depremlerle sahte arkeolojik bulgular ortaya çıkarılarak dinlerin temelleri sarsılacak. İkinci aşamada dev hologram şovlarıyla gökyüzünde sahte tanrı figürleri oluşturulacak. Üçüncü aşamada uydularla düşük frekanslı dalgalar gönderilerek insanların zihinlerine mesajlar işlenecek. Son aşamada ise sahte bir uzaylı istilası yaratılarak panikle nükleer silahların kullanılması ve yetkilerin küresel bir otoriteye devredilmesi sağlanacak.

Teorinin popülerliğini koruması, günümüzdeki derin güvensizlikle ilgili. Yapay zeka ve hologram teknolojisindeki ilerlemeler, 'kandırılıyor muyuz?' sorusunu canlı tutuyor. Gökyüzündeki her tanımlanamayan cisim, bu komplo teorisini yeniden alevlendiriyor.