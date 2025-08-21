Mavi Papağan Yakalandı

Bolu'da kafesinden kaçarak bir ağaca konan "Mavi" isimli sultan papağanı yakalamak için vatandaşlar çaba gösterdi.

Kafesinden kaçtıktan sonra Hükümet Meydanı'ndaki ağaca konan papağanı yakalamak için bazı vatandaşlar, cep telefonundan kuş sesi açtı.

Papağanın sahibinin arkadaşı Mesut Sözen, sopaya bağladığı kafesi kuşun bulunduğu ağaca doğru uzattı. Kafesi görüp üzerine konan papağanı yakalayan Sözen, kuşu kafese koydu. "Mavi" daha sonra sahibine teslim edildi.

Sözen, AA muhabirine, arkadaşına ait papağanın dün evdeyken kafesinden kaçtığını ifade ederek, "Onu yakalamak için çok çaba sarf ettik. Sonunda yakalayıp sahibine teslim ettik." diye konuştu.