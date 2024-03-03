'Mavi Vatan'ın genç kaptanları bu lisede yetişiyor - Son Dakika
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'Mavi Vatan'ın genç kaptanları bu lisede yetişiyor

Samsun'da bulunan Nedime Serap Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, denizlerde kaptanlık yapmak isteyen gençlere eğitim veriyor. Lise mezunu olan öğrenciler, hemen gemilerde çalışma imkanı bulabiliyor ve yüksek maaşlarla işe başlayabiliyorlar. Geçen yıl 1 olan kız öğrenci sayısı bu yıl 4'e çıktı. Okulun ilk kız kaptan adayı Asiye Çelik, kaptan olma hayalini gerçekleştirmek için bu okulu tercih ettiğini belirtti. Okulda öğrenim gören diğer öğrenciler de iş bulma imkanının yüksek olması ve maaşın diğer mesleklere göre fazla olması nedeniyle denizcilik lisesini seçtiklerini ifade ettiler.

03.03.2024 00:19  Güncelleme: 00:23
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'Mavi Vatan'ın genç kaptanları bu lisede yetişiyor

Lisede geçen yıl 1 olan kız öğrenci sayısı bu yıl 4'e çıktı

SAMSUN - Samsun'da meslek lisesi öğrencileri denizlerde kaptanlık yapmak için eğitim görüyor. Lise biter bitmez iş bulan yüzlere öğrenci arasında 4 tane de kız öğrenci kaptan olmak için eğitim alıyor.

Nedime Serap Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yüzlerce öğrenci denizlerde çalışmak için eğitim alıyor. Mavi Vatan'da ve uluslararası denizlerde kaptanlık yapmak isteyen gençler, denizcilik ile ilgili temel ve uygulamalı dersleri 4 yıl boyunca eğitim aldıkları lisede öğreniyorlar. Lise eğitimleri sonrasında hemen yüksek maaşla iş bulma imkanı yakalayan öğrenciler, maaş ve iş imkanının oldukça yüksek olmasından dolayı bu liseyi seçtiklerini ifade ederken, geçen yıl 1 kız öğrencinin kaptan adayı olduğu lisede bu yıl 4 kız kaptan adayı eğitim görüyor.

"Öğrenciler lise mezunu olduklarında bile direkt gemilerde çalışabiliyorlar"

Liseden mezun olan öğrencilerin hemen gemilerde işe başladığına değinen Güverte Öğretmeni Reyhan Mısıroğlu, "Okulumuz denizcilik sektörüne kalifiye eleman yetiştiriyor. Öğrenciler buradan mezun olduktan sonra gemici ve yağcı olarak işe girebiliyorlar. Üniversiteyi tamamlayan öğrenciler de vardiya zabiti olarak çalışma imkanı buluyor. Stajlarını tamamlayan öğrencilerin tamamı sektördeki ihtiyacı karşılayabiliyorlar. Burada ilk önce temel derslerle birlikte öğrenciler güverte ve makine bölümü diye ayrılıyor. Güverteye gelenler gemiyi kullanabilecek seviyeye gelmek için dersler alıyorlar. Bunlar seyir dersleri, elektronik seyir dersleri, ECDIS dersleri, GMDSS (denizde haberleşme) dersleri ve STCV (denizde canlı kalabilme)eğitimlerini alıyorlar. Öğrenciler, bir gemide karşılaşabilecekleri tüm elektronik sistemi de gördükleri için uygulamalı olarak bir gemide çalışmaya hazır şekilde buradan mezun oluyorlar. Dünya ticaretinin yüzde 80'i gemilerle yapıldığından sürekli bir işgücüne ihtiyaç var. Ülkemizde de özellikle 3 bin gross ton gemilerde sürekli çalışan ihtiyacı var. Biz de bu nedenle insan yetiştirmek zorundayız. Buradan mezun olan bir öğrenci lise mezunu olduklarında bile direkt gemilerde çalışabiliyorlar. 1-2 yıl daha okurlarsa 3 bin gross ton gemilerde vardiya zabiti oluyorlar ve daha da yükselebiliyorlar" dedi.

"Okulun ilk kız öğrencisiyim, 'senden kaptan mı olur' dediler, hayalim uzak yol kaptanı olmak"

Okulun ilk kız kaptan adayı 11. sınıf öğrencisi Asiye Çelik, "Bu okulda sadece seyir dersinden 12 saatlik yoğun bir programımız var. Bunun haricinde elektronik seyir dersi, GMDSS ve deniz hukuku gibi birçok ders alıyoruz. Okulumuzda 4 kız öğrenci eğitim görüyor. Geçen yıl okuldaki tek kız öğrenciydim. Diğer kız arkadaşlar yeni geldi. Okulumuzda sayımız az ama yeni kızların gelmesi de iyi olur. Hayalim sınırsız uzak yol ehliyeti alıp gemilere çıkmak. Denizcilik lisesinde okuduğumu görenler çok şaşırıyor. Okula ilk geldiğimde herkes bana, 'Sen kaptan mı olacaksın, senden kaptan mı olur' dedi. Ben yine de kaptan olmak istiyorum ve en büyük hayalim de bu. 11. sınıf öğrencisi olarak staja hazırlanıyorum. Samsun gibi bir liman şehrinde staj yerleri bulmakta zorlanıyorum. Diğer yönlerden bakarsak, kaptan olmak çok güzel bir meslek ve herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Bir kız kaptan adayı olarak denizden korkmuyorum"

Denizden korkmadığını ve babası gibi gemi kaptanı olmak istediğini vurgulayan 9. sınıf öğrencisi Gökçe Rengin, "Babam kaptan ve ben de onun kızı olarak kaptan olmak istiyorum. Onun destekleri ile buraya geldim. Meslek liselerinde iş imkanı yüksek. Bizim alanımızda da hem iş imkanı çok fazla hem de parası iyi. Buradan mezun olunca iş bulabilirken, Anadolu ve diğer liselerden mezun olunca iş bulmakta zorlanıyorsunuz. Okulumuzda 4 kız var. Onlar da kaptan olmak için okula geliyor. Kaptan olmayı çok istediğimden denizlerde vakit geçirmekten korkmuyorum. Korksam bu mesleği seçmezdim" şeklinde konuştu.

Okulda öğrenim gören diğer öğrenciler de denizcilik lisesini seçmelerindeki en büyük etkenin iş bulma imkanının çok yüksek olması ve maaşının diğer mesleklere oranla oldukça fazla olmasını ifade ettiler.

Öte yandan, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı için geldiği okulda incelemelerde bulunan Samsun Valisi Orhan Tavlı, yetkililerden bilgi aldı. Okulda yapılabilecek iyileştirmeler hakkında bilgi alan Vali Tavlı, öğrencilerin eğitim-öğretim kalitesinin daha da arttırılması için gerekli yerlere talimatlarını ilettiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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