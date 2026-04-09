Mavi Vatan Tatbikatı'nda Deniz Güçleri Gücünü Gösterdi

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'nin jeostratejik konumu çok güçlü bir deniz kuvvetlerine sahip olmasını dikte etmektedir. Biz de çok güçlü bir deniz kuvvetleriyiz. Her geçen gün gücümüze güç katmaktayız. Mavi Vatan Tatbikatı da bunun somut bir göstergesidir." dedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'nın Antalya'daki Fiili Atış Safhası faaliyetlerini TCG Anadolu'dan takip eden Tatlıoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatı 120 gemi, 50 hava aracı, 15 bin personelin iştiraki ile icra ettiklerini söyledi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının her geçen gün gücüne güç kattığını belirten Tatlıoğlu, bu kapsamda uçak gemisi inşasının süratle devam ettiğini kaydetti.

Aynı zamanda hava savunma muhribi TCG Kocatepe gemisinin ilk blokunun kazığa konduğunu ifade eden Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"İkinci, üçüncü ve dördüncü tepe sınıfı hava savunma harbi muhriplerinin de en kısa zamanda yapımına başlayacağız. İstanbul sınıfı fırkateynlerimizin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fırkateynleri denize indi. Altıncı, yedinci ve sekizincinin de inşası devam etmektedir. Yine milli mayın avlama gemilerimiz, milli hücum botlarımız, Bayraktar sınıfı milli çıkarma gemilerimiz, açık deniz karakol gemilerimiz, milli denizaltımız ve milli çıkarma gemilerimizin inşası devam etmektedir."

Tatlıoğlu, halen 37'si Deniz Kuvvetlerine, 4'ü de Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 41 askeri geminin inşasının aynı anda tersanede devam ettiğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"9 gemimizin inşasına da çok kısa zaman sonra başlayacağız. Böylece aynı anda 50 askeri gemiyi inşa eder durumda olacağız. İnsansız hava araçlarını envantere aldık. İnsansız hava araçlarımızla, bugün insansız deniz araçlarımıza taarruzlar geliştirdik. Envanterimize 5 tip insansız deniz aracımızı ve 2 tip kamikaze insansız deniz aracını da kattık. Sadece platform yapmakla kalmıyoruz. Denizaltılarımızdan sahil hedeflerine atılan ATMACA güdümlü mermisini envanterimize aldık. İlk milli torpidomuz AKYA'yı envantere aldık. İlk milli mayınımız MALAMAN mayınını envanterimize aldık. Son dönemde kurmuş olduğumuz amfibi kolordumuz gerek bu tatbikatta gerekse yurt içi ve dışında başarıyla görevlerini icra etmekte. Yine son dönemde kurmuş olduğumuz Sualtı Harekat Komutanlığımızın personeli özellikle Karadeniz'de kontrol dışına çıkan mayın, insansız deniz ve hava araçlarının imhasını başarıyla yerine getirmekte. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'nin jeostratejik konumu çok güçlü bir deniz kuvvetlerine sahip olmasını dikte etmektedir. Biz de çok güçlü bir deniz kuvvetleriyiz. Her geçen gün gücümüze güç katmaktayız. Mavi Vatan Tatbikatı da bunun somut bir göstergesidir."