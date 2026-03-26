Mavi-Yeşil Dönüşüm Festivali Düzenlendi

Trabzon Üniversitesi Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğünce, " Dünya Su Günü, Sıfır Atık Günü ve Orman Haftası" kapsamında "Mavi-Yeşil Dönüşüm Festivali" gerçekleştirildi.

Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, "Ulusal Antarktika Bilim Seferleri'nin 10. Yılında Güney Kutbunda Bir Ay Yıldız Yükseliyor" konulu sunum yaptı.

Prof. Dr. Özsoy, kuzey ve güney kutbuna bilimsel seferler düzenlediklerini belirterek, "Bizim neden kutuplarda olmamız ve bilimsel çalışmaları neden oralarda yapmamız gerektiğini çok net biliyoruz. Çünkü bir iklim değişikliği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dört mevsimi dolu dolu yaşıyoruz dediğimiz dönemlerden artık dört mevsimi dolu dolu yaşamadığımız, yaşayamadığımız dönemlere geçtik. Barajlardaki sular azaldı, su seviyesi kritik noktaya geldi. Artık doğa uyarılar veriyor. Doğanın bu uyarılarına kulak vermemiz gereken bir döneme girdik." ifadesini kullandı.

Özsoy, dünyanın herhangi bir yerinde oluşan olumsuzluğun bütün dünyayı etkilediğine işaret ederek, "Türkiye Cumhuriyeti bilim insanları olarak kutuplara gidiyoruz. Biz bilimimizle sahadayız. Bilimi sahada yapıp, öğrenip dünyanın geçmişini çalışıp bugünle kıyas ettiğimizde geleceğe bir projeksiyon tutuyoruz. Gelecekte bizi iklimde ne bekliyor, biz bunu ancak çalışıp, görürsek geleceğe hazırlık yapabiliriz." dedi.

Türkiye'nin kutuplarda bilimsel çalışmalar yapmasının önemine değinen Özsoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bilimle hayata, doğaya çözüm ürettiğiniz zaman işte orada dünya ile yarışır hale gelirsiniz. Türkiye olarak bilimsel anlamda çok güçlüyüz. İlkokul, ortaokul, liseler hem öğrencilerimizle hem öğretmenlerimizle çok kuvvetli. Türkiye'nin üniversiteleri çok kuvvetli. Sahaya çıkarsanız başarılı olursunuz. Sahayı masaya taşırsanız masada gücünüzü gösterirsiniz. Dünya ile aynı dili konuşabilirseniz ki bunun bilim olması çok önemli. Hem aynı statüye gelmek hem de onların önüne geçebilecek çözümler üretebilmek bizler için çok kıymetli."

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ise iklim değişikliği, doğal kaynakların hızla tükenmesi ve çevresel sorunların yalnızca bilim insanlarının değil, tüm insanlığın ortak meselesi haline geldiğini belirtti.

Prof. Dr. Aşıkkutlu, üniversite olarak çevre bilincini artırmayı, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmayı temel sorumlulukları olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

Trabzon Üniversitesi Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Nazihan Ursavaş da su, orman ve sıfır atık anlayışını birbirinden ayırmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Program kapsamında, Fatih Eğitim Fakültesi öğrencilerinin geri dönüşüm ürünleriyle hazırladıkları resim sergisi ile su ve plastik kullanımına dikkat çekmek için çeşitli atölyeler düzenlendi.