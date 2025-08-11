Maxwell'in Belgeleri Yayınlanmadı

NEW ABD mahkemesi, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell hakkında suçlamaların yer aldığı dosyaların yayınlanma isteğini geri çevirdi.

Yargıç Paul A. Engelmayer tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD hükümetinin Maxwell hakkındaki belgeleri "rastgele veya gelişigüzel" şekilde kamuoyuyla paylaşmasının, "büyük jürinin dayandığı gizlilik temellerinin ifşa olmasına yol açacağı" belirtildi.

Engelmayer bunun, gelecekte benzer durumlarda, büyük jüri önünde ifade vermeye çağrılan kişilerin "güveninin zedelenmesi riskini taşıdığını" ifade etti.

"Maxwell'in davasındaki delillerin gereksiz olduğu gerekçesiyle büyük jüri belgelerinin yayınlanmasının zararsız olacağını iddia etmek bir cevap değil." şeklinde değerlendirmede bulunan Engelmayer, aynı şeyin daha sonra yargıya taşınan suçlamaları desteklemek için özet tanıklar veya başkaları tarafından verilen çoğu ifadeler için de geçerli olabileceğini vurguladı.

ABD'li federal savcılar, Epstein hakkında hükümetin ne bildiğine dair şüpheleri yatıştırmak amacıyla Maxwell'in davasıyla ilgili belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasını talep etmişti.

Epstein'in suçlarına ortaklık eden Maxwell, reşit olmayan kızları fuhuş tuzağına düşürmekten suçlu bulunmuştu.

Maxwell, yakın zaman önce ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından, hapis yattığı Florida eyaletinin Tallahassee kentinde sorgulanmış ve sonrasında Teksas'a nakledilmişti.