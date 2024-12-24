Maya Sandu, Moldova Cumhurbaşkanı olarak yemin etti - Son Dakika
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Maya Sandu, Moldova Cumhurbaşkanı olarak yemin etti

Maya Sandu, yeniden Cumhurbaşkanı seçilerek yemin etti ve AB hedeflerini vurguladı.

24.12.2024 17:46
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Moldova'da ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilen Maya Sandu, yemin ederek görevine başladı.

Başkent Kişinev'deki Cumhuriyet Sarayı'nda düzenlenen yemin törenine, Parlamento Başkanı İgor Grosu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Domnika Manole'nin yanı sıra milletvekilleri ve yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Moldova milli marşının okunmasıyla başlayan törende, Sandu, anayasaya el basarak yemin etti.

Cumhurbaşkanı Sandu, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma yolunda devam edeceğini belirterek, "AB'nin kapısını açmayı başardık. Hedefimiz, Moldova'nın AB'de olması, barış ve istikrar içinde varlığını sürdürmesi. Avrupa entegrasyonu, güvenlik ve refaha giden yolumuz." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Sandu, adalet sisteminde reforma devam edeceklerini söyledi.

Sandu, ülkesinin enerji alanındaki krize ilişkin ise "Zor bir kış bizleri bekliyor ancak bunun üstesinden geleceğiz." ifadesini kullandı.

Moldova'da cumhurbaşkanı seçimi

Batı yanlısı Maya Sandu, 3 Kasım'da yapılan seçimin ikinci turunda yüzde 55,33 oy oranıyla zafer elde ederek ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Moldova'nın ilk kadın cumhurbaşkanı olan Sandu'nun rakibi Rusya yanlısı Moldova Sosyalistler Partisi (PSRM) adayı Gagauz Türkü Aleksandr Stoyanoglo, oyların yüzde 44,67'sini alarak seçim yarışını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte Moldova'nın AB'ye katılım amacıyla anayasada değişiklik yapılmasına ilişkin referandum düzenlenmişti. Anayasada değişiklik yapılması konusunda seçmenlerin yüzde 50,35'i "evet", yüzde 49,65'i "hayır" oyu vermişti.

Parlamenter sistemle yönetilen ülkede, Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) iktidarda bulunuyor.

Kaynak: AA

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