Maydonoz Döner\'e 2\'nci dalga operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, "Maydonoz Döner" isimli firmanın yetkililerinin, kişisel hesapları ile şirket hesapları üzerinden FETÖ bağlantılı kişilere para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bu kişilerin büyük bölümünün KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen ve kamu görevlileri olduğu, söz konusu transferlerin örgütle aidiyet bağını güçlendirmek ve örgütten kopuşları engellemek amacıyla yapıldığı belirlendi.

FETÖ BAĞLANTILI KİŞİLERE GAYRİ RESMİ ORTAKLIK

Soruşturma kapsamında, MASAK raporlarına göre 74 Maydonoz Döner şubesi incelendi. İncelemeler sonucunda, 29 şubenin SGK kaydı ya da resmi ortaklığı bulunmayan, geçmişte FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklık vererek istihdam sağladığı tespit edildi.

63 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bugün İstanbul merkezli 8 ilde 63 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.