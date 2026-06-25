Mayın Karşı Tedbirleri 10. Aktivasyon Gerçekleştirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun 10'uncu aktivasyon faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun 10'uncu aktivasyon faaliyetleri, 13-24 Haziran 2026 tarihleri arasında, Türkiye komutasında başarıyla gerçekleştirildi" denildi.
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