Mayıs 2026 Ekonomik Görünüm Endeksi Açıklandı

25.05.2026 13:19
FKB'nin Mayıs 2026 Ekonomik Görünüm Endeksi 101,58 puan oldu. Enflasyon beklentisi yüzde 31,71'e, dolar kuru beklentisi 52,08 TL'ye yükseldi. Büyüme beklentisi yüzde 3,26, kredi faiz oranı beklentisi ise yüzde 46,73 olarak gerçekleşti.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tarafından yayımlanan Mayıs 2026 Ekonomik Görünüm Endeksi sonuçlarına göre, endeks 101,58 puan olarak hesaplandı. Alt endekslerde faktoring sektörü 101,54 puan, finansal kiralama 105,52 puan ve finansman sektörü 97,30 puan aldı.

Katılımcıların 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,71’e, dolar kuru beklentisi 52,08 TL’ye yükseldi. Büyüme beklentisi yüzde 3,26 olurken, kısa vadeli ticari kredi faiz oranı beklentisi yüzde 46,73 oldu. Önümüzdeki üç ayda işlem hacminde artış bekleyenlerin oranı yüzde 55, takipteki kredi oranında artış bekleyenler yüzde 63 oldu.

Prof. Dr. Murat Şeker, sektörde ılımlı iyimserlik korunurken, enflasyon beklentisindeki artışın risk algısını gösterdiğini belirtti. İşlem hacmi artış beklentisi reel sektörün finansman ihtiyacını ortaya koyarken, yüksek maliyetler takipteki kredi oranlarında artış beklentisine yol açıyor.

