Mayıs ayında Anzer Yaylasına kar sürprizi - Son Dakika
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Mayıs ayında Anzer Yaylasına kar sürprizi

Rize'nin İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'nda dün akşam kar yağışı etkili oldu. Yayla beyaza büründü. Yüksek kesimlerde yerini kara bırakan yağmur, Anzer Yaylası'nda 2 bin 105 metre rakımda kar yağışına dönüştü. Vatandaşlar, Mayıs ayında kar yağışını cep telefonlarıyla kaydetti.

06.05.2024 22:22
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Mayıs ayında Anzer Yaylasına kar sürprizi

RİZE - Rize'nin İkizdere ilçesi Anzer Yaylasında dün akşam kar yağışı etkili oldu. Yayla beyaza büründü.

Rize'de bir süredir etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 105 metre rakımda bulunan Anzer Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimli yayla ve köyler beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada bulunan vatandaşlar Mayıs ayında kar yağdığını görünce o anları cep telefonları ile kaydetti.

Kaynak: İHA

İkizdere, Rize, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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