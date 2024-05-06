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Mayıs ayında Anzer Yaylasına kar sürprizi

RİZE - Rize'nin İkizdere ilçesi Anzer Yaylasında dün akşam kar yağışı etkili oldu. Yayla beyaza büründü.

Rize'de bir süredir etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 105 metre rakımda bulunan Anzer Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimli yayla ve köyler beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada bulunan vatandaşlar Mayıs ayında kar yağdığını görünce o anları cep telefonları ile kaydetti.